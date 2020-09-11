***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler
11.09.2020 17:51
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler )
Türkçe
Fona İlişkin Bilgiler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.08.2020
Bildirim İçeriği
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Açıklamalar
Fona ilişkin Ağustos ayı bilgileri tabloda verilmiştir.
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Fon Unvanı Fonun Net Varlık Değeri Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Toplam Pay Sayısı Ay Sonu İtibariyle Satış Fiyatı Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Payların Toplam Piyasa Değeri Para Birimi
Templeton Latin America Fund 351.930.262,24 USD 8.833 37,99 USD 335.565,67 USD
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874752
BIST
18:051.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,64
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.105
En Düşük
1.097
18:057,4790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0303
|Açılış
|: 7,4960
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4670
|
7,4791
En Düşük
7,4368
18:058,8534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0480
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8739
En Düşük
8,7908
18:05468,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,54
|Açılış
|: 468,70
|
|Önceki Kapanış
|: 466,17
|
469,76
En Düşük
463,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DNISI
|6,82
|2.724.699
|% 10,00
|
|GOLTS
|26,40
|43.497.769
|% 10,00
|
|VERUS
|39,38
|85.496.692
|% 10,00
|
|UFUK
|9,35
|438.915
|% 10,00
|
|SODSN
|15,07
|593.909
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,88
|15.672.449
|% -9,98
|
|FENER
|39,90
|11.686.989
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,81
|8.423.419
|% -9,92
|
|DIRIT
|2,15
|3.026.369
|% -9,66
|
|CRDFA
|5,42
|25.988.174
|% -7,98
|
|PETKM
|4,25
|1.714.780.188
|% -0,23
|
|THYAO
|10,93
|1.051.894.626
|% 1,58
|
|PGSUS
|48,38
|778.541.294
|% 5,17
|
|IHLGM
|1,55
|701.036.514
|% 6,90
|
|TAVHL
|16,22
|665.818.532
|% 6,36
|
|IHLGM
|1,55
|701.036.514
|% 6,90
|
|PETKM
|4,25
|1.714.780.188
|% -0,23
|
|SKBNK
|1,49
|563.371.416
|% -1,32
|
|IHYAY
|1,29
|461.143.145
|% 3,20
|
|ZOREN
|2,72
|588.595.292
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4761
|7,4789
|% 0,41
|
|Euro
|8,8487
|8,8552
|% 0,57
|
|Sterlin
|9,5319
|9,5797
|% 0,21
|
|Frank
|8,1932
|8,2426
|% 0,57
|
|Riyal
|1,9876
|1,9976
|% 0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.950
|3,24
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,54
|
|Cumhuriyet
|3.106
|3.153
|-10,00
|
|Tam
|3.098
|3.175
|-3,44
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|-1,67
|
|Çeyrek
|751
|768
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|26,90
|26,92
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,03
|
|B. Petrol
|40,00
|40,00
|-0,06
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HALKB, MGROS, ISCTR
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 9 artarak (% 0.29 ) 1, 011
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SODSN, MERIT, EMNIS, MEGAP, MEGAP, COSMO, ETILR, BEYAZ, TACTR, SERVE
-
17:59
TAVHL, MMCAS, LUKSK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
DGATE, BRKSN, HURGZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında