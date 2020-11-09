***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler
09.11.2020 11:51
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler )
Türkçe
Fona İlişkin Bilgiler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.10.2020
Bildirim İçeriği
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Açıklamalar
Ekim ayı Fon Bilgileri tabloda verilmiştir.
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Fon Unvanı Fonun Net Varlık Değeri Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Toplam Pay Sayısı Ay Sonu İtibariyle Satış Fiyatı Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Payların Toplam Piyasa Değeri Para Birimi
Fidelity American Growth Fund 360.996.487,6 USD 10.506,17 62,94 USD 661.258,3398 USD
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887065
BIST
11:411.220
En Yüksek
|Değişim
|: 2,34%
|| 27,95
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.222
En Düşük
1.211
11:418,2598
En Yüksek
|Değişim
|: -3,05%
|| -0,2595
|Açılış
|: 8,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5274
En Düşük
8,1818
11:419,8094
En Yüksek
|Değişim
|: -3,13%
|| -0,3170
|Açılış
|: 9,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,0521
En Düşük
9,7367
11:41520,34
En Yüksek
|Değişim
|: -2,71%
|| -14,49
|Açılış
|: 520,34
|
|Önceki Kapanış
|: 534,82
|
535,33
En Düşük
514,81
BIST En Aktif Hisseler11:41
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2516
|8,2598
|% -3,05
|
|Euro
|9,7950
|9,8094
|% -3,13
|
|Sterlin
|10,8433
|10,8976
|% -2,94
|
|Frank
|9,1517
|9,2068
|% -2,93
|
|Riyal
|2,1989
|2,2100
|% -2,90
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|5,49
|
|Altın Gr.
|520
|520
|-14,42
|
|Cumhuriyet
|3.558
|3.612
|-8,00
|
|Tam
|3.541
|3.631
|85,37
|
|Yarım
|1.712
|1.756
|41,29
|
|Çeyrek
|859
|878
|20,65
|
|Gümüş.Ons
|25,73
|25,76
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,86
|-0,16
|
|B. Petrol
|40,25
|40,25
|0,80
|
Seans Raporu
11:41
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11:51ISCTR
Yüzde 5.51 oranında artışla 5.74 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 917, 094 adet işlem
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11:50ISCTR
Yüzde 5.33 oranında artışla 5.73 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 893, 064 adet işlem