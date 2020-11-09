***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler
09.11.2020 11:51
Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Toplam Pay Sayısı Ay Sonu İtibariyle Satış Fiyatı Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Payların Toplam Piyasa Değeri Para Birimi
Fidelity European Growth Fund 5.078.148.270,73 EUR 19.893,21 13,09 EUR 260.402,1189 EUR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887066
BIST
11:531.221
En Yüksek
|Değişim
|: 2,40%
|| 28,57
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.222
En Düşük
1.211
11:538,2579
En Yüksek
|Değişim
|: -3,07%
|| -0,2614
|Açılış
|: 8,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5274
En Düşük
8,1818
11:539,8153
En Yüksek
|Değişim
|: -3,07%
|| -0,3111
|Açılış
|: 9,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,0521
En Düşük
9,7367
11:53519,24
En Yüksek
|Değişim
|: -2,91%
|| -15,58
|Açılış
|: 519,24
|
|Önceki Kapanış
|: 534,82
|
535,33
En Düşük
514,81
BIST En Aktif Hisseler11:53
|ACSEL
|18,37
|18.215.565
|% 10,00
|
|DIRIT
|3,30
|271.158
|% 10,00
|
|PKENT
|767,20
|23.016
|% 9,99
|
|TKURU
|294,20
|3.799.057
|% 9,98
|
|DAGHL
|19,96
|1.661.271
|% 9,97
|
|SKBNK
|1,51
|192.379.005
|% -16,11
|
|ATSYH
|4,86
|37.271
|% -10,00
|
|EUYO
|8,46
|63.188
|% -10,00
|
|MEGAP
|12,07
|1.654.266
|% -9,99
|
|MEGAP
|12,07
|1.654.266
|% -9,99
|
|GARAN
|7,32
|1.413.851.191
|% 4,87
|
|AKBNK
|5,25
|358.832.345
|% 4,58
|
|YKBNK
|2,40
|333.327.092
|% 3,00
|
|PETKM
|4,37
|318.925.217
|% 1,86
|
|ODAS
|3,65
|318.383.105
|% 1,39
|
|GARAN
|7,32
|1.413.851.191
|% 4,87
|
|YKBNK
|2,40
|333.327.092
|% 3,00
|
|SKBNK
|1,51
|192.379.005
|% -16,11
|
|TSKB
|2,20
|199.535.860
|% 3,29
|
|ODAS
|3,65
|318.383.105
|% 1,39
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2513
|8,2579
|% -3,07
|
|Euro
|9,8048
|9,8153
|% -3,07
|
|Sterlin
|10,8039
|10,8581
|% -3,29
|
|Frank
|9,1192
|9,1742
|% -3,27
|
|Riyal
|2,1919
|2,2029
|% -3,21
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|5,56
|
|Altın Gr.
|521
|521
|-14,03
|
|Cumhuriyet
|3.558
|3.612
|-8,00
|
|Tam
|3.449
|3.538
|-93,13
|
|Yarım
|1.667
|1.711
|-45,04
|
|Çeyrek
|836
|856
|-22,53
|
|Gümüş.Ons
|25,74
|25,77
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,84
|6,85
|-0,17
|
|B. Petrol
|40,20
|40,20
|0,75
|
Seans Raporu
11:53
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-
12:06MARKA
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 449, 522 adet işlem
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12:05GSRAY
Yüzde 6.59 oranında artışla 3.72 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 480, 359 adet işlem
-
12:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 4 artarak (% 2.28 ) 1, 093
-
12:04
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PKENT, BRKSN, EMNIS, TKURU, YAPRK, MARTI, ACSEL, DAGHL, MARKA, EUKYO
-
12:04
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EUYO, MEGAP, MEGAP, ATSYH, UZERB