***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler
07.03.2021 22:09
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler )
Türkçe
Fona İlişkin Bilgiler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.02.2021
Bildirim İçeriği
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Açıklamalar
Fona ilişkin Şubat ayı bilgileri aşağıda verilmiştir.
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Fon Unvanı Fonun Net Varlık Değeri Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Toplam Pay Sayısı Ay Sonu İtibariyle Satış Fiyatı Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Payların Toplam Piyasa Değeri Para Birimi
Fidelity American Growth Fund 410.401.069,68 USD 10.506,17 78,71 USD 307.549,03 USD
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915752
BIST
18:051.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,94
|Açılış
|: 1.534
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.546
En Düşük
1.528
18:057,5345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0232
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5795
En Düşük
7,4723
18:059,0267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0467
|Açılış
|: 8,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
9,0267
En Düşük
8,9809
18:05411,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,93
|Açılış
|: 411,33
|
|Önceki Kapanış
|: 410,38
|
413,89
En Düşük
407,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONTR
|97,90
|376.243.230
|% 10,00
|
|ISBIR
|7.700,00
|9.678.540
|% 10,00
|
|YKGYO
|6,82
|30.006.498
|% 10,00
|
|CLEBI
|226,60
|109.283.285
|% 10,00
|
|SANFM
|19,94
|3.018.713
|% 9,98
|
|LINK
|46,98
|20.819.759
|% -10,00
|
|KENT
|389,70
|9.011.478
|% -10,00
|
|CASA
|176,60
|8.206.566
|% -8,50
|
|FENER
|31,12
|220.028.430
|% -8,25
|
|MERIT
|287,30
|2.766.399
|% -7,32
|
|PETKM
|6,02
|2.449.980.674
|% 2,21
|
|GARAN
|9,25
|1.534.023.320
|% -1,60
|
|THYAO
|14,78
|1.328.410.762
|% 0,41
|
|INDES
|32,56
|1.134.746.108
|% 6,82
|
|KRDMD
|7,30
|1.073.837.123
|% -0,82
|
|PETKM
|6,02
|2.449.980.674
|% 2,21
|
|EKGYO
|2,46
|798.778.375
|% 1,23
|
|TSKB
|1,74
|510.547.374
|% 1,16
|
|GARAN
|9,25
|1.534.023.320
|% -1,60
|
|DOHOL
|3,42
|519.925.249
|% 2,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5296
|7,5345
|% 0,31
|
|Euro
|8,9529
|9,0267
|% 0,52
|
|Sterlin
|10,4024
|10,4546
|% -0,02
|
|Frank
|8,0621
|8,1106
|% 0,12
|
|Riyal
|2,0022
|2,0123
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.699
|1,85
|
|Altın Gr.
|411
|411
|0,95
|
|Cumhuriyet
|2.721
|2.762
|-1,00
|
|Tam
|2.711
|2.781
|1,30
|
|Yarım
|1.310
|1.345
|0,63
|
|Çeyrek
|657
|673
|0,32
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,21
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,04
|
|B. Petrol
|69,49
|69,49
|2,75
|