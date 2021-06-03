***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler
03.06.2021 17:59
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler )
Türkçe
Fona İlişkin Bilgiler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.04.2021
Bildirim İçeriği
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Açıklamalar
Nisan ayı Fon Bilgileri tabloda sunulmuştur.
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Fon Unvanı Fonun Net Varlık Değeri Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Toplam Pay Sayısı Ay Sonu İtibariyle Satış Fiyatı Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Payların Toplam Piyasa Değeri Para Birimi
Templeton Emerging Markets Fund 299.569.962,82 USD 1.849,13 57,67 USD 106.639,3271 USD
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939921
BIST
18:051.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,80
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.435
En Düşük
1.427
18:058,6550
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0475
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7050
|
8,7517
En Düşük
8,6400
18:0510,5362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0338
|Açılış
|: 10,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5700
|
10,6019
En Düşük
10,5168
18:05525,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 2,27
|Açılış
|: 525,71
|
|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
528,71
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|13,90
|2.815.566
|% 9,97
|
|RODRG
|15,56
|1.973.354
|% 9,96
|
|FRIGO
|23,22
|44.438.664
|% 9,94
|
|BOBET
|4,23
|368.617.254
|% 9,87
|
|ICBCT
|5,39
|7.213.998
|% 8,89
|
|MERIT
|216,00
|2.038.231
|% -10,00
|
|PKENT
|2.691,00
|3.266.319
|% -10,00
|
|ISKUR
|290.000,00
|579.500
|% -9,59
|
|CUSAN
|7,73
|12.564.239
|% -7,43
|
|TKURU
|218,50
|6.486.584
|% -7,42
|
|THYAO
|14,04
|1.570.382.068
|% 0,36
|
|GARAN
|8,10
|1.059.531.187
|% 0,75
|
|KARSN
|3,91
|858.849.550
|% -7,13
|
|KOZAL
|120,80
|655.287.638
|% 1,43
|
|PETKM
|6,32
|644.555.300
|% 0,00
|
|KARSN
|3,91
|858.849.550
|% -7,13
|
|YKBNK
|2,21
|363.240.174
|% 0,45
|
|GARAN
|8,10
|1.059.531.187
|% 0,75
|
|THYAO
|14,04
|1.570.382.068
|% 0,36
|
|PETKM
|6,32
|644.555.300
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6494
|8,6550
|% -0,55
|
|Euro
|10,5264
|10,5362
|% -0,32
|
|Sterlin
|12,2183
|12,2795
|% -0,17
|
|Frank
|9,5824
|9,6401
|% -0,12
|
|Riyal
|2,3002
|2,3118
|% -0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.890
|18,83
|
|Altın Gr.
|526
|526
|2,34
|
|Cumhuriyet
|3.484
|3.536
|13,00
|
|Tam
|3.468
|3.557
|14,64
|
|Yarım
|1.676
|1.721
|7,09
|
|Çeyrek
|841
|860
|3,54
|
|Gümüş.Ons
|27,74
|27,77
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|7,72
|7,73
|0,04
|
|B. Petrol
|71,94
|71,94
|0,63
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58ICBCT
Yüzde 7.07 oranında artışla 5.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 249, 212 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, HALKB, TAVHL
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 7 artarak (% 0.54 ) 1, 257
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, FRIGO, DOBUR, BOBET, ATATP
-
17:57
KRTEK, MMCAS, YAYLA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında