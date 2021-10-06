***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler
06.10.2021 14:37
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler )
Türkçe
Fona İlişkin Bilgiler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.10.2021
Bildirim İçeriği
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Açıklamalar
Eylül Ayı Fon Bilgileri tabloda verilmiştir.
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Fon Unvanı Fonun Net Varlık Değeri Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Toplam Pay Sayısı Ay Sonu İtibariyle Satış Fiyatı Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Payların Toplam Piyasa Değeri Para Birimi
Templeton Latin America Fund 71.864.308,05 USD 3.732,1 54,56 USD 203.623,376 USD
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967405
BIST
16:481.395
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 23,38
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.396
En Düşük
1.385
16:488,8827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0124
|Açılış
|: 8,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
16:4810,2891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0166
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3060
En Düşük
10,2457
16:48501,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,56
|Açılış
|: 501,28
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
499,94
BIST En Aktif Hisseler16:48
|YUNSA
|17,60
|26.955.858
|% 10,00
|
|OZBAL
|16,61
|44.809.673
|% 10,00
|
|DOBUR
|29,04
|4.080.031
|% 10,00
|
|MERIT
|17,42
|5.284.181
|% 9,97
|
|SODSN
|24,10
|293.563
|% 9,95
|
|SEYKM
|16,20
|7.169.541
|% -10,00
|
|PAMEL
|47,98
|35.728.787
|% -9,98
|
|IDEAS
|47,94
|13.090.232
|% -9,97
|
|KTSKR
|35,96
|402.995.801
|% -9,96
|
|DZGYO
|1,70
|36.072.542
|% -9,57
|
|PETKM
|6,22
|1.919.186.495
|% 1,97
|
|GARAN
|9,35
|1.164.976.281
|% 1,41
|
|THYAO
|14,09
|783.838.642
|% 2,77
|
|EREGL
|16,85
|721.078.495
|% 4,33
|
|ASELS
|15,47
|678.623.233
|% 4,32
|
|PETKM
|6,22
|1.919.186.495
|% 1,97
|
|GARAN
|9,35
|1.164.976.281
|% 1,41
|
|ODAS
|1,45
|162.333.188
|% 2,11
|
|YKBNK
|2,39
|184.879.833
|% 1,27
|
|KRDMD
|6,37
|456.726.149
|% 4,26
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8793
|8,8827
|% 0,14
|
|Euro
|10,2854
|10,2891
|% 0,16
|
|Sterlin
|12,0333
|12,0937
|% 0,14
|
|Frank
|9,5362
|9,5936
|% 0,07
|
|Riyal
|2,3582
|2,3700
|% -0,03
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.756
|-7,07
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-1,98
|
|Cumhuriyet
|3.296
|3.330
|-51,00
|
|Tam
|3.304
|3.387
|-10,56
|
|Yarım
|1.597
|1.638
|-5,10
|
|Çeyrek
|801
|819
|-2,56
|
|Gümüş.Ons
|22,52
|22,54
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,04
|
|B. Petrol
|80,62
|80,62
|-0,46
|
Seans Raporu
16:48
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17:04NUGYO
Yüzde 8.61 oranında artışla 13.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 703, 361 adet işlem
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17:02YUNSA
Yüzde 10.00 oranında artışla 17.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 580, 407 adet işlem
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17:01XU100
Endeks 1, 395 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 7 üstünde . İşlem hacmi 11, 914.00 milyon TL de
-
17:01VAKKO
Yüzde 7.77 oranında artışla 9.57 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 124, 187 adet işlem
-
17:00VAKKO
Yüzde 8.22 oranında artışla 9.61 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 099, 377 adet işlem