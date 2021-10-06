***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler
06.10.2021 14:37
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler )
Türkçe
Fona İlişkin Bilgiler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.10.2021
Bildirim İçeriği
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Açıklamalar
Eylül Ayı Fon Bilgileri tabloda verilmiştir.
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Fon Unvanı Fonun Net Varlık Değeri Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Toplam Pay Sayısı Ay Sonu İtibariyle Satış Fiyatı Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Payların Toplam Piyasa Değeri Para Birimi
Templeton China Fund 367.908.564,86 USD 8.833 34,94 USD 308.625,02 USD
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967406
BIST
16:421.394
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 22,73
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.396
En Düşük
1.385
16:428,8813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0110
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
16:4210,2874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0149
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3060
En Düşük
10,2457
16:42500,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -2,04
|Açılış
|: 500,57
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
499,94
BIST En Aktif Hisseler16:41
|YUNSA
|17,60
|26.900.313
|% 10,00
|
|DOBUR
|29,04
|4.080.031
|% 10,00
|
|OZBAL
|16,61
|44.790.571
|% 10,00
|
|MERIT
|17,42
|5.284.146
|% 9,97
|
|SODSN
|24,10
|293.563
|% 9,95
|
|SEYKM
|16,20
|7.123.015
|% -10,00
|
|PAMEL
|47,98
|35.706.860
|% -9,98
|
|IDEAS
|47,94
|12.686.530
|% -9,97
|
|KTSKR
|35,96
|402.817.583
|% -9,96
|
|DZGYO
|1,70
|36.029.790
|% -9,57
|
|PETKM
|6,21
|1.913.871.774
|% 1,80
|
|GARAN
|9,35
|1.162.236.691
|% 1,41
|
|THYAO
|14,07
|763.126.889
|% 2,63
|
|EREGL
|16,86
|710.863.653
|% 4,40
|
|ASELS
|15,49
|666.779.589
|% 4,45
|
|PETKM
|6,21
|1.913.871.774
|% 1,80
|
|GARAN
|9,35
|1.162.236.691
|% 1,41
|
|ODAS
|1,45
|162.170.772
|% 2,11
|
|YKBNK
|2,39
|177.673.755
|% 1,27
|
|KRDMD
|6,37
|452.785.514
|% 4,26
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8778
|8,8809
|% 0,12
|
|Euro
|10,2772
|10,2829
|% 0,10
|
|Sterlin
|12,0279
|12,0882
|% 0,10
|
|Frank
|9,5345
|9,5920
|% 0,06
|
|Riyal
|2,3585
|2,3703
|% -0,01
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|-5,37
|
|Altın Gr.
|500
|501
|-2,25
|
|Cumhuriyet
|3.296
|3.330
|-51,00
|
|Tam
|3.302
|3.385
|-12,46
|
|Yarım
|1.596
|1.637
|-6,03
|
|Çeyrek
|800
|819
|-3,02
|
|Gümüş.Ons
|22,55
|22,59
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,41
|-0,05
|
|B. Petrol
|80,58
|80,58
|-0,50
|
Seans Raporu
16:41
daha fazla
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16:52KNFRT
Yüzde 8.82 oranında artışla 5.43 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 164, 606 adet işlem
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16:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 55 artarak (% 2.08 ) 1, 498
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16:51
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi PETKM, TRKCM, GARAN
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16:51XU100
Endeks 1, 395 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 73 üstünde . İşlem hacmi 11, 671.00 milyon TL de
-
16:48YEOTK
Yüzde 7.17 oranında artışla 88.95 lira fiyatla işlem gören hissede 483, 180 adet işlem