***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler
06.10.2021 14:38
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler )
Türkçe
Fona İlişkin Bilgiler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.10.2021
Bildirim İçeriği
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Açıklamalar
Eylül Ayı Fon Bilgileri tabloda verilmiştir.
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Fon Unvanı Fonun Net Varlık Değeri Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Toplam Pay Sayısı Ay Sonu İtibariyle Satış Fiyatı Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Payların Toplam Piyasa Değeri Para Birimi
Fidelity American Growth Fund 463.905.986,14 USD 10.506,17 84,92 USD 892.183,9564 USD
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967407
BIST
16:181.393
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 21,31
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.395
En Düşük
1.385
16:188,8768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0065
|Açılış
|: 8,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
16:1810,2766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0041
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3060
En Düşük
10,2457
16:18500,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,34
|Açılış
|: 500,48
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
499,95
BIST En Aktif Hisseler16:18
|YUNSA
|17,60
|26.393.749
|% 10,00
|
|DOBUR
|29,04
|4.028.339
|% 10,00
|
|OZBAL
|16,61
|44.778.080
|% 10,00
|
|MERIT
|17,42
|5.284.146
|% 9,97
|
|SODSN
|24,10
|293.563
|% 9,95
|
|SEYKM
|16,20
|7.100.821
|% -10,00
|
|IDEAS
|47,94
|12.011.103
|% -9,97
|
|KTSKR
|35,96
|401.594.512
|% -9,96
|
|PAMEL
|48,20
|34.842.806
|% -9,57
|
|KERVN
|0,80
|3.100.277
|% -9,09
|
|PETKM
|6,21
|1.851.403.268
|% 1,80
|
|GARAN
|9,34
|1.008.479.098
|% 1,30
|
|THYAO
|14,07
|753.724.436
|% 2,63
|
|EREGL
|16,77
|681.070.272
|% 3,84
|
|ASELS
|15,41
|648.208.618
|% 3,91
|
|PETKM
|6,21
|1.851.403.268
|% 1,80
|
|ODAS
|1,45
|159.426.856
|% 2,11
|
|GARAN
|9,34
|1.008.479.098
|% 1,30
|
|EKGYO
|1,78
|124.245.855
|% 1,14
|
|KRDMD
|6,35
|436.353.028
|% 3,93
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8739
|8,8768
|% 0,07
|
|Euro
|10,2702
|10,2766
|% 0,04
|
|Sterlin
|12,0250
|12,0853
|% 0,07
|
|Frank
|9,5305
|9,5879
|% 0,01
|
|Riyal
|2,3591
|2,3709
|% 0,01
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.756
|-7,28
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-2,54
|
|Cumhuriyet
|3.320
|3.370
|-11,00
|
|Tam
|3.300
|3.383
|-14,17
|
|Yarım
|1.595
|1.637
|-6,85
|
|Çeyrek
|800
|818
|-3,43
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,48
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,06
|
|B. Petrol
|80,64
|80,64
|-0,44
|
Seans Raporu
16:18
daha fazla
-
16:32BURCE
Yüzde 7.86 oranında artışla 23.32 lira fiyatla işlem gören hissede 443, 203 adet işlem
-
16:28DURDO
Yüzde 5.93 oranında artışla 14.30 lira fiyatla işlem gören hissede 551, 193 adet işlem
-
16:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 87 artarak (% 1.74 ) 1, 222
-
16:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERIT, DOBUR, OZBAL, KUYAS, SODSN
-
16:26
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KERVN, IDEAS, SEYKM, KTSKR