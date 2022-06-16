***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler
16.06.2022 20:14
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler )
Türkçe
Fona İlişkin Bilgiler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.05.2022
Bildirim İçeriği
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Açıklamalar
Fona İlişkin Mayıs ayı bilgileri tabloda verilmiştir.
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Fon Unvanı Fonun Net Varlık Değeri Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Toplam Pay Sayısı Ay Sonu İtibariyle Satış Fiyatı Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Payların Toplam Piyasa Değeri Para Birimi
Templeton Latin America Fund 85.945.943,77 USD 3.257,68 61,91 USD 201.682,9688 USD
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037818
BIST
17:592.533
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 47,97
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.533
En Düşük
2.486
17:5917,3356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0373
|Açılış
|: 17,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
|
17,3486
En Düşük
17,2421
17:5918,2336
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0416
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,2939
En Düşük
18,0888
17:591.025,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -7,66
|Açılış
|: 1.025,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.022,28
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BALAT
|11,00
|1.159.196
|% 10,00
|
|KUYAS
|6,71
|29.597.077
|% 10,00
|
|ORMA
|28,60
|254.462
|% 10,00
|
|OYYAT
|72,25
|54.541.222
|% 9,97
|
|IMASM
|48,74
|5.063.919
|% 9,97
|
|BRKO
|1,44
|2.967.299
|% -10,00
|
|DOBUR
|47,22
|2.327.679
|% -8,22
|
|YGGYO
|21,18
|14.747.669
|% -5,36
|
|RTALB
|14,32
|30.824.338
|% -4,66
|
|TDGYO
|6,39
|5.377.645
|% -4,20
|
|THYAO
|48,18
|4.502.236.794
|% 1,77
|
|EREGL
|28,84
|3.519.428.903
|% -1,23
|
|SISE
|21,90
|2.112.430.092
|% 3,99
|
|AKBNK
|9,10
|1.967.463.031
|% 7,44
|
|SASA
|46,04
|1.881.062.101
|% 1,32
|
|YKBNK
|4,88
|1.129.011.196
|% 4,95
|
|AKBNK
|9,10
|1.967.463.031
|% 7,44
|
|ODAS
|2,93
|559.791.174
|% -2,98
|
|PRDGS
|2,71
|519.995.435
|% -1,81
|
|TSKB
|2,28
|355.412.234
|% 7,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3281
|17,3298
|% 0,18
|
|Euro
|18,1806
|18,2048
|% -0,39
|
|Sterlin
|21,1098
|21,2156
|% -0,92
|
|Frank
|17,7941
|17,9013
|% -0,18
|
|Riyal
|4,6037
|4,6267
|% 0,13
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|-17,88
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|-7,65
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|54,00
|
|Tam
|6.789
|6.909
|-57,00
|
|Yarım
|3.333
|3.379
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.689
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|21,64
|21,66
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,07
|-0,15
|
|B. Petrol
|113
|113
|-6,69
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59DERIM
Yüzde 5.39 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 781, 800 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 2, 523 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 49 üstünde . İşlem hacmi 30, 603.00 milyon TL de
-
17:58YATAS
Yüzde 4.67 oranında artışla 14.12 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 106, 328 adet işlem
-
17:57SAFKR
Yüzde 4.56 oranında artışla 8.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 770, 372 adet işlem
-
17:56KARSN
Yüzde 5.79 oranında artışla 7.12 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 216, 220 adet işlem