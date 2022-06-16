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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler

16.06.2022 20:14
***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler


***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler )

Türkçe
Fona İlişkin Bilgiler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.05.2022
Bildirim İçeriği

Fona İlişkin Bilgiler Tablosu

Açıklamalar

Fona İlişkin Mayıs ayı bilgileri tabloda verilmiştir.
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Fon Unvanı Fonun Net Varlık Değeri Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Toplam Pay Sayısı Ay Sonu İtibariyle Satış Fiyatı Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Payların Toplam Piyasa Değeri Para Birimi
Fidelity American Growth Fund 404.951.386,31 USD 10.506,16 78,76 USD 827.465,1616 USD



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037820


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:592.533
Değişim :  1,93% |  47,97
Açılış :  2.492  
Önceki Kapanış :  2.485  
En Yüksek
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BALAT 11,00 1.159.196 % 10,00  
KUYAS 6,71 29.597.077 % 10,00  
ORMA 28,60 254.462 % 10,00  
OYYAT 72,25 54.541.222 % 9,97  
IMASM 48,74 5.063.919 % 9,97  
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17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,3250 17,3315 % 0,19  
Euro 18,1586 18,2494 % -0,14  
Sterlin 21,1320 21,2380 % -0,82  
Frank 17,8088 17,9160 % -0,10  
Riyal 4,6055 4,6286 % 0,17  
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17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.839 1.840 -17,76  
Altın Gr. 1.023 1.023 -9,55  
Cumhuriyet 6.815 6.918 54,00  
Tam 6.778 6.899 -67,00  
Yarım 3.328 3.374 -33,00  
Çeyrek 1.667 1.687 -16,00  
Gümüş.Ons 21,62 21,66 -0,30  
Gümüş Gr. 12,02 12,04 -0,19  
B. Petrol 112 112 -7,96  
Seans Raporu 17:59
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