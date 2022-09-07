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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler

07.09.2022 01:21
***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler


***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler )

Türkçe
Fona İlişkin Bilgiler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.08.2022
Bildirim İçeriği

Fona İlişkin Bilgiler Tablosu

Açıklamalar

Fona İlişkin Ağustos Ayı Bilgileri tabloda verilmiştir.
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Fon Unvanı Fonun Net Varlık Değeri Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Toplam Pay Sayısı Ay Sonu İtibariyle Satış Fiyatı Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Payların Toplam Piyasa Değeri Para Birimi
Templeton China Fund 268.275.577,56 USD 8.833 23,9 USD 211.108,7 USD



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060808


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:053.403
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  3.402  
Önceki Kapanış :  3.403  
En Yüksek
3.424 En Düşük
3.338
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORGE 12,98 55.622.981 % 10,00  
SNPAM 15,18 2.286.410 % 10,00  
BRKO 2,31 4.913.088 % 10,00  
ADEL 36,98 49.043.069 % 9,99  
DESA 23,14 21.814.344 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,2266 18,2373 % 0,12  
Euro 18,2381 18,2588 % 0,11  
Sterlin 20,9084 21,0133 % -0,28  
Frank 18,5753 18,6872 % -0,07  
Riyal 4,8367 4,8609 % 0,02  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.714 1.715 -3,79  
Altın Gr. 1.005 1.005 -2,01  
Cumhuriyet 6.734 6.836 -6,00  
Tam 6.785 6.878 -17,00  
Yarım 3.306 3.359 -9,00  
Çeyrek 1.658 1.683 -4,00  
Gümüş.Ons 18,43 18,46 -0,01  
Gümüş Gr. 10,80 10,83 0,00  
B. Petrol 88,64 88,64 0,64  
Seans Raporu 18:05
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