***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler
07.09.2022 01:21
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler )
Türkçe
Fona İlişkin Bilgiler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.08.2022
Bildirim İçeriği
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Açıklamalar
Fona İlişkin Ağustos Ayı Bilgileri tabloda verilmiştir.
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Fon Unvanı Fonun Net Varlık Değeri Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Toplam Pay Sayısı Ay Sonu İtibariyle Satış Fiyatı Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Payların Toplam Piyasa Değeri Para Birimi
Templeton Latin America Fund 76.799.794,74 USD 3.257,68 57,91 USD 188.652,2488 USD
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060810
BIST
18:053.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.424
En Düşük
3.338
18:0518,2363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0212
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2363
En Düşük
18,2142
18:0518,2664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0268
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,2828
En Düşük
18,2004
18:051.005,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,89
|Açılış
|: 1.005,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.007,65
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORGE
|12,98
|55.622.981
|% 10,00
|
|SNPAM
|15,18
|2.286.410
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|4.913.088
|% 10,00
|
|ADEL
|36,98
|49.043.069
|% 9,99
|
|DESA
|23,14
|21.814.344
|% 9,98
|
|ISKUR
|765.450,00
|765.450
|% -10,00
|
|MTRKS
|34,68
|9.751.565
|% -9,97
|
|AYEN
|26,56
|171.220.133
|% -9,97
|
|BALAT
|10,71
|860.460
|% -9,92
|
|FADE
|9,07
|215.195.050
|% -8,38
|
|THYAO
|74,70
|8.556.109.962
|% 1,43
|
|YKBNK
|7,84
|8.457.336.819
|% -5,31
|
|AKBNK
|15,69
|7.939.852.959
|% 0,77
|
|EKGYO
|4,88
|6.496.591.998
|% 8,20
|
|SISE
|26,28
|5.367.498.089
|% 2,90
|
|EKGYO
|4,88
|6.496.591.998
|% 8,20
|
|YKBNK
|7,84
|8.457.336.819
|% -5,31
|
|AKBNK
|15,69
|7.939.852.959
|% 0,77
|
|ISCTR
|10,29
|4.594.680.509
|% -2,28
|
|VAKBN
|10,71
|3.547.065.111
|% 6,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2257
|18,2363
|% 0,12
|
|Euro
|18,2443
|18,2664
|% 0,15
|
|Sterlin
|20,9068
|21,0117
|% -0,28
|
|Frank
|18,5721
|18,6840
|% -0,09
|
|Riyal
|4,8360
|4,8602
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|-4,04
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.005
|-1,92
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.785
|6.878
|-17,00
|
|Yarım
|3.306
|3.360
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.658
|1.683
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,42
|18,46
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,81
|10,83
|0,00
|
|B. Petrol
|88,68
|88,68
|0,68
|