***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Genel Açıklama
07.04.2020 12:50
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fidelity Fonlarındaki Değişiklik hakkında bilgilendirme yazısı ekte bilgilerinize sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835708
BIST
17:0794.352
En Yüksek
|Değişim
|: 2,48%
|| 2.280,37
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.779
En Düşük
93.174
17:076,7623
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0186
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,6989
17:077,3831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0645
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3892
En Düşük
7,2810
17:07358,38
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -3,61
|Açılış
|: 358,38
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|IHEVA
|2,42
|6.107.607
|% 10,00
|
|GSRAY
|2,42
|153.913.876
|% 10,00
|
|BFREN
|214,50
|3.297.341
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|241.660
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|23.726
|% 10,00
|
|UZERB
|2,68
|174.760
|% -9,76
|
|OZRDN
|2,35
|225.250
|% -9,62
|
|EGCYH
|0,29
|502.605
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,49
|138.965
|% -9,26
|
|SERVE
|1,73
|133.581
|% -6,49
|
|THYAO
|9,77
|1.310.295.774
|% 6,54
|
|ASELS
|25,10
|1.259.240.722
|% 5,91
|
|GARAN
|8,00
|908.011.110
|% 3,09
|
|PETKM
|3,48
|604.660.908
|% 0,87
|
|SASA
|9,53
|600.122.910
|% 2,92
|
|YKBNK
|1,92
|407.703.076
|% 2,67
|
|PETKM
|3,48
|604.660.908
|% 0,87
|
|THYAO
|9,77
|1.310.295.774
|% 6,54
|
|TSKB
|0,95
|121.546.129
|% 2,15
|
|GARAN
|8,00
|908.011.110
|% 3,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3203
|8,3621
|% 0,70
|
|Frank
|6,9327
|6,9745
|% 0,53
|
|Riyal
|1,7898
|1,7988
|% -0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.650
|-12,04
|
|Altın Gr.
|358
|358
|-4,22
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,19
|15,24
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,30
|0,03
|
|B. Petrol
|33,77
|33,77
|0,72
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:22EUKYO
Yüzde 6.20 oranında artışla 1.37 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 104, 503 adet işlem
-
17:21PGSUS
Yüzde 9.99 oranında artışla 40.28 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 442, 467 adet işlem
-
17:20IZMDC
Yüzde 8.89 oranında artışla 9.80 lira fiyatla işlem gören hissede 364, 229 adet işlem
-
17:19AVTUR
Yüzde 6.20 oranında artışla 1.37 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 906, 987 adet işlem
-
17:18XU100
Endeks 94, 568 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 71 üstünde . İşlem hacmi 11, 941.00 milyon TL de