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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Genel Açıklama

04.11.2020 16:33
GÜNCEL HABERLER



***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Genel Açıklama )

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Genel Açıklama

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İzahname değişikliklere ilişkin duyuru metni ekte sunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886134


BIST




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BIST USD EURO ALTIN
18:051.168
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SERVE 17,60 1.906.114 % 10,00  
PKENT 715,10 175.200 % 10,00  
UFUK 11,66 99.771 % 10,00  
KLGYO 11,45 30.866.671 % 9,99  
EGEEN 1.223,00 72.309.797 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,4105 8,4169 % 0,07  
Euro 9,8506 9,8641 % 0,23  
Sterlin 10,8864 10,9410 % -0,24  
Frank 9,1904 9,2457 % 0,24  
Riyal 2,2367 2,2479 % 0,12  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.902 1.902 -4,13  
Altın Gr. 514 514 -1,00  
Cumhuriyet 3.436 3.488 -39,00  
Tam 3.421 3.507 -30,22  
Yarım 1.654 1.697 -14,62  
Çeyrek 829 848 -7,31  
Gümüş.Ons 23,97 24,00 -0,16  
Gümüş Gr. 6,47 6,48 -0,04  
B. Petrol 40,65 40,65 0,94  
Seans Raporu 18:05
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