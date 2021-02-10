***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Genel Açıklama
10.02.2021 15:12
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişikliklere ilişkin duyuru metni ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908875
BIST
16:401.539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -4,60
|Açılış
|: 1.553
|
|Önceki Kapanış
|: 1.544
|
1.557
En Düşük
1.536
16:407,0427
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0259
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1000
|
7,0894
En Düşük
7,0306
16:408,5490
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0220
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5978
En Düşük
8,5302
16:40419,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,21
|Açılış
|: 419,44
|
|Önceki Kapanış
|: 417,24
|
420,42
En Düşük
416,03
BIST En Aktif Hisseler16:40
|ERBOS
|66,55
|23.168.515
|% 10,00
|
|TKURU
|401,50
|1.855.733
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,53
|329.171
|% 10,00
|
|BEYAZ
|15,74
|3.975.643
|% 9,99
|
|KONTR
|78,30
|97.234.350
|% 9,97
|
|TGSAS
|35,84
|40.302.727
|% -9,99
|
|SERVE
|19,21
|912.494
|% -9,98
|
|TACTR
|34,12
|1.796.111
|% -9,97
|
|EKIZ
|13,90
|5.545.504
|% -9,97
|
|QNBFB
|63,20
|944.206
|% -9,97
|
|KOZAL
|137,90
|2.219.715.450
|% 0,29
|
|EKGYO
|2,62
|1.459.450.470
|% 0,77
|
|PETKM
|5,11
|994.742.200
|% -3,40
|
|GARAN
|10,12
|953.791.048
|% -0,78
|
|KRDMD
|7,05
|789.198.305
|% 0,43
|
|EKGYO
|2,62
|1.459.450.470
|% 0,77
|
|GSDHO
|2,73
|694.440.196
|% 2,63
|
|PETKM
|5,11
|994.742.200
|% -3,40
|
|DOHOL
|3,49
|520.197.349
|% -1,41
|
|YKBNK
|2,92
|404.746.524
|% -1,35
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0387
|7,0427
|% -0,37
|
|Euro
|8,5435
|8,5490
|% -0,26
|
|Sterlin
|9,7190
|9,7677
|% -0,17
|
|Frank
|7,8775
|7,9249
|% -0,15
|
|Riyal
|1,8709
|1,8802
|% -0,42
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|16,24
|
|Altın Gr.
|420
|420
|2,49
|
|Cumhuriyet
|2.791
|2.833
|-2,00
|
|Tam
|2.778
|2.850
|-0,43
|
|Yarım
|1.343
|1.379
|-0,21
|
|Çeyrek
|673
|689
|-0,10
|
|Gümüş.Ons
|27,43
|27,46
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|0,04
|
|B. Petrol
|61,46
|61,46
|0,24
|
Seans Raporu
16:40
daha fazla
-
16:52ISKPL
Yüzde -5.52 oranında düşüşle 30.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 824, 546 adet işlem
-
16:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 75 kaybederek (% -0.41 ) 1, 636
-
16:51XU100
Endeks 1, 540 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 26 altında . İşlem hacmi 21, 151.00 milyon TL de
-
16:51TUCLK
Yüzde -4.92 oranında düşüşle 8.51 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 719, 649 adet işlem
-
16:50DZGYO
Yüzde -3.62 oranında düşüşle 6.12 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 405, 007 adet işlem