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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Genel Açıklama

10.02.2021 15:12



***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Genel Açıklama )

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Genel Açıklama

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Açıklamalar

İzahname değişikliklere ilişkin duyuru metni ekte sunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908876


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UMPAS 2,53 329.171 % 10,00  
BEYAZ 15,74 3.975.643 % 9,99  
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Altın Gr. 418 418 1,14  
Cumhuriyet 2.775 2.817 -18,00  
Tam 2.769 2.839 -11,26  
Yarım 1.338 1.373 -5,45  
Çeyrek 671 687 -2,72  
Gümüş.Ons 27,49 27,52 0,28  
Gümüş Gr. 6,19 6,20 0,01  
B. Petrol 61,45 61,45 0,23  
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