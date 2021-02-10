***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Genel Açıklama
10.02.2021 15:12
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişikliklere ilişkin duyuru metni ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908876
BIST
16:311.541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,48
|Açılış
|: 1.553
|
|Önceki Kapanış
|: 1.544
|
1.557
En Düşük
1.536
16:317,0408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0278
|Açılış
|: 7,0620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1000
|
7,0894
En Düşük
7,0306
16:318,5470
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0240
|Açılış
|: 8,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5978
En Düşük
8,5302
16:31418,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,68
|Açılış
|: 418,92
|
|Önceki Kapanış
|: 417,24
|
420,42
En Düşük
416,03
BIST En Aktif Hisseler16:29
|ERBOS
|66,55
|23.147.884
|% 10,00
|
|TKURU
|401,50
|1.855.733
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,53
|329.171
|% 10,00
|
|BEYAZ
|15,74
|3.975.643
|% 9,99
|
|KONTR
|78,30
|95.911.393
|% 9,97
|
|TGSAS
|35,84
|40.260.866
|% -9,99
|
|SERVE
|19,21
|912.494
|% -9,98
|
|TACTR
|34,12
|1.796.111
|% -9,97
|
|EKIZ
|13,90
|5.545.504
|% -9,97
|
|QNBFB
|63,20
|944.206
|% -9,97
|
|KOZAL
|136,50
|2.154.616.809
|% -0,73
|
|EKGYO
|2,61
|1.429.198.721
|% 0,38
|
|PETKM
|5,10
|969.487.939
|% -3,59
|
|GARAN
|10,09
|904.174.428
|% -1,08
|
|KRDMD
|7,05
|756.859.410
|% 0,43
|
|EKGYO
|2,61
|1.429.198.721
|% 0,38
|
|GSDHO
|2,73
|686.257.475
|% 2,63
|
|PETKM
|5,10
|969.487.939
|% -3,59
|
|DOHOL
|3,48
|491.381.297
|% -1,69
|
|YKBNK
|2,92
|392.024.353
|% -1,35
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0372
|7,0399
|% -0,41
|
|Euro
|8,5415
|8,5473
|% -0,28
|
|Sterlin
|9,7309
|9,7797
|% -0,05
|
|Frank
|7,8881
|7,9356
|% -0,01
|
|Riyal
|1,8754
|1,8848
|% -0,17
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|18,53
|
|Altın Gr.
|418
|418
|1,14
|
|Cumhuriyet
|2.775
|2.817
|-18,00
|
|Tam
|2.769
|2.839
|-11,26
|
|Yarım
|1.338
|1.373
|-5,45
|
|Çeyrek
|671
|687
|-2,72
|
|Gümüş.Ons
|27,49
|27,52
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,01
|
|B. Petrol
|61,45
|61,45
|0,23
|
Seans Raporu
16:29
daha fazla
-
16:43YONGA
Yüzde -8.42 oranında düşüşle 33.52 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 951 adet işlem
-
16:42EGPRO
Yüzde -3.52 oranında düşüşle 41.16 lira fiyatla işlem gören hissede 756, 981 adet işlem
-
16:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, SISE, DOHOL
-
16:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 26 kaybederek (% -0.39 ) 1, 353
-
16:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PSDTC, BEYAZ, PSDTC, TKURU, VERTU, ERBOS, UMPAS, YAPRK, PSDTC, PSDTC