***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Genel Açıklama
25.10.2021 19:56
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişikliklere ilişkin duyuru metni ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972289
BIST
10:191.508
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 15,19
|Açılış
|: 1.501
|
|Önceki Kapanış
|: 1.493
|
1.508
En Düşük
1.501
10:199,5191
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0654
|Açılış
|: 9,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6255
En Düşük
9,4963
10:1911,0536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0836
|Açılış
|: 11,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0900
|
11,1800
En Düşük
11,0209
10:19553,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -3,90
|Açılış
|: 553,05
|
|Önceki Kapanış
|: 556,95
|
558,53
En Düşük
552,03
BIST En Aktif Hisseler10:17
|MERIT
|28,78
|1.900.401
|% 9,93
|
|HEDEF
|2,59
|1.358.354
|% 9,75
|
|ERBOS
|111,30
|40.499.019
|% 7,33
|
|TSPOR
|4,68
|100.564.226
|% 5,64
|
|PRKAB
|22,26
|14.574.323
|% 4,70
|
|ALMAD
|1,44
|939.885
|% -5,26
|
|RALYH
|5,35
|46.809
|% -4,46
|
|GRNYO
|2,71
|1.348.304
|% -2,87
|
|UZERB
|29,24
|57.018
|% -2,60
|
|GSRAY
|3,40
|19.627.073
|% -2,58
|
|GARAN
|9,26
|466.185.685
|% 1,98
|
|GUBRF
|66,65
|226.533.474
|% 3,09
|
|KRDMD
|7,66
|143.024.593
|% 2,00
|
|EREGL
|20,06
|122.742.913
|% 2,19
|
|THYAO
|14,38
|118.243.037
|% 0,70
|
|GARAN
|9,26
|466.185.685
|% 1,98
|
|ODAS
|1,42
|53.729.401
|% 1,43
|
|EKGYO
|2,00
|58.736.832
|% 1,52
|
|TSPOR
|4,68
|100.564.226
|% 5,64
|
|KRDMD
|7,66
|143.024.593
|% 2,00
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5148
|9,5207
|% -0,67
|
|Euro
|11,0323
|11,0482
|% -0,80
|
|Sterlin
|13,0987
|13,1644
|% -0,39
|
|Frank
|10,3201
|10,3823
|% -0,53
|
|Riyal
|2,5351
|2,5479
|% -0,46
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-4,55
|
|Altın Gr.
|556
|556
|-1,33
|
|Cumhuriyet
|3.686
|3.742
|55,00
|
|Tam
|3.667
|3.759
|54,60
|
|Yarım
|1.772
|1.818
|26,41
|
|Çeyrek
|889
|909
|13,21
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,38
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,50
|7,51
|-0,07
|
|B. Petrol
|85,08
|85,08
|-0,09
|