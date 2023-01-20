***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Genel Açıklama
20.01.2023 13:25
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişikliklere ilişkin duyuru metni ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103412
BIST
14:385.489
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 66,90
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.508
En Düşük
5.436
14:3818,8059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0175
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,8388
En Düşük
18,7193
14:3820,3675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0230
|Açılış
|: 20,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
20,4246
En Düşük
20,3003
14:381.166,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,80
|Açılış
|: 1.166,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.162,50
BIST En Aktif Hisseler14:36
|SDTTR
|110,20
|329.997.909
|% 9,98
|
|PKART
|28,64
|36.483.148
|% 9,98
|
|ONCSM
|60,15
|3.652.970
|% 9,96
|
|SOKE
|14,57
|20.501.768
|% 9,96
|
|SAMAT
|24,60
|21.517.247
|% 9,92
|
|COSMO
|111,10
|3.149.419
|% -7,80
|
|ZOREN
|5,83
|531.781.465
|% -5,20
|
|BRKSN
|12,35
|8.190.498
|% -4,93
|
|ELITE
|41,88
|91.467.338
|% -4,64
|
|CASA
|180,00
|359.519
|% -4,15
|
|THYAO
|154,20
|5.509.410.859
|% -0,26
|
|EREGL
|40,98
|4.633.246.179
|% 1,54
|
|AKBNK
|18,42
|3.339.726.941
|% 4,72
|
|KOZAL
|596,40
|3.196.901.798
|% 1,43
|
|YKBNK
|10,06
|3.073.999.388
|% 3,71
|
|EKGYO
|8,68
|2.716.184.199
|% 2,97
|
|YKBNK
|10,06
|3.073.999.388
|% 3,71
|
|SKBNK
|2,95
|672.418.374
|% 3,51
|
|AKBNK
|18,42
|3.339.726.941
|% 4,72
|
|ISCTR
|12,22
|1.858.728.977
|% 5,16
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7960
|18,8101
|% 0,12
|
|Euro
|20,3570
|20,3792
|% 0,17
|
|Sterlin
|23,1732
|23,2894
|% -0,15
|
|Frank
|20,3615
|20,4842
|% -0,39
|
|Riyal
|4,9902
|5,0153
|% 0,06
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|-4,71
|
|Altın Gr.
|1.166
|1.166
|-1,94
|
|Cumhuriyet
|7.868
|7.987
|62,00
|
|Tam
|7.914
|7.968
|-20,00
|
|Yarım
|3.856
|3.899
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.934
|1.949
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,93
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,45
|14,48
|0,05
|
|B. Petrol
|86,86
|86,86
|0,70
|
Seans Raporu
14:36
daha fazla
-
14:51EDATA
Yüzde 6.92 oranında artışla 25.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 058, 354 adet işlem
-
14:50XU100
Endeks 5, 488 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 21 üstünde . İşlem hacmi 62, 472.00 milyon TL de
-
14:50SDTTR
Yüzde 9.98 oranında artışla 110.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 054, 000 adet işlem
-
14:49BJKAS
Yüzde 7.62 oranında artışla 6.78 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 454, 362 adet işlem
-
14:48AKGRT
Yüzde 4.66 oranında artışla 3.82 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 721, 272 adet işlem