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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

06.02.2020 17:49
GÜNCEL HABERLER



***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
27/01/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
03/02/2020
Saati
10:30
Adresi
Denizbank Genel Müdürlüğü Büyükdere Cad. N141 Esentepe/Şişli İstanbul
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi. 2. Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. 3. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile T.C. Ticaret Bakanlığından gerekli onayların alınmış olması kaydıyla Banka sermayesinin 3.316.100.000.-TL'sından 5.696.100.000.-TL'sına çıkartılması ve bu suretle Şirket Esas Sözleşmesinin 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 29, 32, 33, 35, 36 ve 37. maddelerinin değiştirilmesi hususunun onaya sunulması. 4. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemeler hakkında karar alınması. 5. Dilekler ve Toplantının kapatılması.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile T.C. Ticaret Bakanlığından gerekli onayların alınmış olması kaydıyla Banka sermayesinin 3.316.100.000.-TL'sından 5.696.100.000.-TL'sına çıkartılması ve bu suretle Şirket Esas Sözleşmesinin 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 29, 32, 33, 35, 36 ve 37. maddelerinin değiştirilmesi ile Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemeler hakkında karar alınmıştır.
Genel Kurul Tescil Tarihi
06/02/2020
Açıklamalar

Bankamızın 03 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel KurulToplantısına ilişkin tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır.
Toplantı kararları 06 Şubat 2020 tarihinde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817458


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