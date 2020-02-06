***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi27/01/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap DönemiTarih03/02/2020Saati10:30AdresiDenizbank Genel Müdürlüğü Büyükdere Cad. N141 Esentepe/Şişli İstanbulGündem1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi. 2. Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. 3. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile T.C. Ticaret Bakanlığından gerekli onayların alınmış olması kaydıyla Banka sermayesinin 3.316.100.000.-TL'sından 5.696.100.000.-TL'sına çıkartılması ve bu suretle Şirket Esas Sözleşmesinin 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 29, 32, 33, 35, 36 ve 37. maddelerinin değiştirilmesi hususunun onaya sunulması. 4. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemeler hakkında karar alınması. 5. Dilekler ve Toplantının kapatılması.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile T.C. Ticaret Bakanlığından gerekli onayların alınmış olması kaydıyla Banka sermayesinin 3.316.100.000.-TL'sından 5.696.100.000.-TL'sına çıkartılması ve bu suretle Şirket Esas Sözleşmesinin 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 29, 32, 33, 35, 36 ve 37. maddelerinin değiştirilmesi ile Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemeler hakkında karar alınmıştır.Genel Kurul Tescil Tarihi06/02/2020AçıklamalarBankamızın 03 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel KurulToplantısına ilişkin tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır.Toplantı kararları 06 Şubat 2020 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817458BIST