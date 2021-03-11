***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
11.03.2021 20:35
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
11/03/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Tarih
25/03/2021
Saati
10:00
Adresi
Büyükdere Caddesi N141 Esentepe-Şişli/İstanbul
Gündem
Açıklamalar kısmında verilmiştir.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
-
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 11 Mart 2021 tarihli kararıyla Bankamız Olağan Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 25 Mart 2021 tarihinde yapılmasına karar vermiştir.
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi.
2. Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3. 2020 yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Hesabı, 2020 yılı bağımsız denetim çalışmaları sonucu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Üyesi) tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu ile Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki hakkında karar alınması.
4. Denizbank A.Ş.'nin 2020 yılı net karının dağıtımı hakkında karar alınması.
5. İstifa eden yönetim kurulu üyelerinin ibrası ve anılan istifalar dolayısıyla kalan süreyi tamamlamak üzere atanan Yönetim Kurulu Üye atamasının onaylanması.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesi uyarınca 2020 yılı faaliyetlerinden ötürü ibrası.
7. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
8. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemeler hakkında karar alınması.
9. Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili Yönetmeliği gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2021 yılı için önerilen Denizbank A.Ş. Bağımsız Denetçisi'nin atanması.
10. 2020 Yılı içerisinde yapılan bağışların Denizbank A.Ş. pay sahiplerinin bilgisine sunulması.
11. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395. ve "Rekabet yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde hareket etmeleri için izin verilmesi.
12. Dilekler ve Toplantının kapatılması.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917572
BIST