***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi25/03/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2020-31.12.2020Tarih25/03/2021Saati10:00AdresiDenizbank Genel Müdürlüğü Büyükdere Caddesi N141 Esentepe-Şişli/İstanbulGündem1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi. 2.Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi. 3.2020 yılına ait Bilanço, Kar ve Zarar Hesabı, 2020 yılı bağımsız denetim çalışmaları sonucu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Üyesi tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu ile Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki hakkında karar alınması. 4.Denizbank A.Ş.nin 2020 yılı net karının dağıtımı hakkında karar alınması. 5.İstifa eden yönetim kurulu üyelerinin ibrası ve anılan istifalar dolayısıyla kalan süreyi tamamlamak üzere atanan Yönetim Kurulu Üye atamasının onaylanması. 6.Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanununun 409. maddesi uyarınca 2020 yılı faaliyetlerinden ötürü ibrası. 7.Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi. 8.Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemeler hakkında karar alınması. 9.Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun ilgili Yönetmeliği gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2021 yılı için önerilen Denizbank A.Ş. Bağımsız Denetçisinin atanması. 10.2020 Yılı içerisinde yapılan bağışların Denizbank A.Ş. pay sahiplerinin bilgisine sunulması. 11.5411 sayılı Bankacılık Kanununun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla, Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanununun Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı başlıklı 395. ve Rekabet yasağı başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde hareket etmeleri için izin verilmesi. 12.Dilekler ve Toplantının kapatılması.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularAçıklamalar Bölümünde sunulmuştur.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarBankamızın 25.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında1- 2020 yılına ait Bilanço, Kar ve Zarar Hesabı, 2020 yılı bağımsız denetim çalışmaları sonucu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Üyesi tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanmasına,2- Denizbank A.Şnin 2020 finansal yılı bilançosuna göre tahakkuk eden net karı 1.793.225.298,42.-TL'denTürk Ticaret Kanununun 519/1'inci maddesi uyarınca %5 oranında 89.661.264,92.-TL kanuni yedek akçe ayrılmasına, kalan 1.703.564.033,50.-TL net karın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,3- 30 Temmuz 2020 tarihinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Wouter G.M. VAN ROSTEnin Türk Ticaret Kanununun 409. maddesi uyarınca 2020 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmesine, Türk Ticaret Kanununun 363. maddesine uygun olarak 1 Nisan 2020 tarihinde Denizbank A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Tanju KAYAnın atamasının onaylanmasına,4- Görevlerine devam eden Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2020 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine,5- Yönetim Kurulu üye sayısının 10 olarak belirlenmesine ve 2024 yılının Mart ayının sonuna kadar görev yapmak üzereGerçek kişi yönetim kurulu üyesi olarak Hesham Abdulla Qassim ALQASSIM, Mohamed Hadi Ahmed Abdulla ALHUSSAINI, Shayne Keith NELSON, Jonathan Edward MORRIS, Bjorn LENZMANN, Derya KUMRU, Tanju KAYA, Nihat SEVİNÇ ve Deniz Ülke ARIBOĞANın seçilmelerine6- Yönetim Kurulu Üyeleri Hesham Abdulla Qassim ALQASSIM, Mohamed Hadi Ahmed Abdulla ALHUSSAINI ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Deniz Ülke ARIBOĞAN ve Nihat SEVİNÇe bu görevleri nedeniyle görev sürelerinin sonuna kadar, en fazla aylık net 250.000 TL'sına kadar huzur hakkı verilmesine, Yönetim Kurulu üyelerinden Hakan ATEŞ, Tanju KAYA, Derya KUMRU, Shayne Keith NELSON, Jonathan Edward MORRIS ve Bjorn LENZMANNa bu görevleri nedeniyle görev sürelerinin sonuna kadar huzur hakkı verilmemesi,7- DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Üyesi nin 2021 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu_Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine,8- Yönetim Kurulu Üyelerine, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddelerinde yazılı izinler ile Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususlarında gerekli izinlerin verilmesineoybirliği ile karar verilmiştir.2020 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Mali İşler Grubundan alınan liste doğrultusunda bu bağışların toplamının 13.622.751.-TL olduğu hususunda Genel kurul bilgilendirildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920695BIST