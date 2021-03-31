***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi25/03/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2020-31.12.2020Tarih25/03/2021Saati10:00AdresiDenizbank Genel Müdürlüğü Büyükdere Caddesi N141 Esentepe-Şişli/İstanbulGündemAlınan Kararlar / Görüşülen KonularGenel Kurul Tescil Tarihi30/03/2021Açıklamalarİlgi: 25 Mart 2021 tarihli açıklamamızBankamızın 25 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısının kararları 30 Mart 2021 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922267BIST