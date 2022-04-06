***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi25/03/2022Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2021-31.12.2021Tarih25/03/2022Saati11:00AdresiDenizbank Genel Müdürlüğü Büyükdere Caddesi N 141 Esentepe-Şişli/İstanbulGündemAlınan Kararlar / Görüşülen KonularGenel Kurul Tescil Tarihi06/04/2022Açıklamalarİlgi: 25 Mart 2022 tarihli açıklamamızBankamızın 25 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısının kararları 06 Nisan 2022 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016697BIST