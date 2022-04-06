***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
06.04.2022 22:32
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
25/03/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Tarih
25/03/2022
Saati
11:00
Adresi
Denizbank Genel Müdürlüğü Büyükdere Caddesi N 141 Esentepe-Şişli/İstanbul
Gündem
-
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
-
Genel Kurul Tescil Tarihi
06/04/2022
Açıklamalar
İlgi: 25 Mart 2022 tarihli açıklamamız
Bankamızın 25 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısının kararları 06 Nisan 2022 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016697
BIST
18:052.316
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -9,89
|Açılış
|: 2.328
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
|
2.348
En Düşük
2.308
18:0514,7365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0235
|Açılış
|: 14,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7545
En Düşük
14,7016
18:0516,0879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0322
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1339
En Düşük
16,0198
18:05911,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,89
|Açılış
|: 911,84
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
916,44
En Düşük
907,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONKA
|15,09
|146.878.601
|% 9,99
|
|CASA
|110,20
|413.363
|% 9,98
|
|DOAS
|70,05
|59.106.469
|% 9,97
|
|ULUSE
|165,70
|7.544.920
|% 9,95
|
|PAGYO
|11,27
|3.872.750
|% 9,95
|
|GZNMI
|41,76
|33.051.749
|% -10,00
|
|BOBET
|4,59
|99.952.635
|% -10,00
|
|LIDER
|17,39
|308.598.668
|% -6,76
|
|CEOEM
|11,14
|63.669.287
|% -6,23
|
|KLNMA
|14,03
|868.233
|% -5,14
|
|THYAO
|34,62
|4.625.888.447
|% 0,35
|
|PETKM
|10,08
|2.580.297.774
|% 3,38
|
|GARAN
|12,41
|2.201.053.909
|% -0,64
|
|ASELS
|25,54
|1.917.505.048
|% -1,84
|
|KRDMD
|15,47
|1.798.418.952
|% -2,15
|
|ODAS
|2,07
|1.360.909.591
|% 8,38
|
|EKGYO
|2,55
|839.943.285
|% -1,54
|
|PETKM
|10,08
|2.580.297.774
|% 3,38
|
|KARSN
|5,77
|1.448.822.624
|% 1,94
|
|YKBNK
|4,17
|1.027.445.524
|% -0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7296
|14,7365
|% 0,16
|
|Euro
|16,0507
|16,0879
|% 0,20
|
|Sterlin
|19,2047
|19,3010
|% 0,05
|
|Frank
|15,7345
|15,8293
|% -0,31
|
|Riyal
|3,9172
|3,9368
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.925
|0,79
|
|Altın Gr.
|912
|912
|1,23
|
|Cumhuriyet
|6.066
|6.158
|-23,00
|
|Tam
|6.039
|6.189
|-24,24
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|-11,72
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-5,86
|
|Gümüş.Ons
|24,44
|24,47
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,59
|0,06
|
|B. Petrol
|102
|102
|-4,90
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58CEOEM
Yüzde -5.89 oranında düşüşle 11.18 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 302, 905 adet işlem
-
17:57ESCAR
Yüzde -5.33 oranında düşüşle 33.04 lira fiyatla işlem gören hissede 290, 231 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 72 kaybederek (% -0.49 ) 2, 577
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, EKGYO, KARSN
-
17:56XU100
Endeks 2, 320 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 29 altında . İşlem hacmi 39, 918.00 milyon TL de