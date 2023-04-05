***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
05.04.2023 15:00
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
23/03/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2022-31.12.2022
Tarih
23/03/2023
Saati
12.00
Adresi
Buyukdere Cad. No 141 34394 Esentepe Sisli ISTANBUL
Gündem
Önceki duyuruda verilmiştir.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Önceki duyuruda verilmiştir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
04/04/2023
Açıklamalar
Bankamızın 23 Mart 2023 tarihinde gerçekleşen Olagan Genel Kurul Toplantısının kararları 4 Nisan 2023 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131991
BIST
18:054.920
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -64,24
|Açılış
|: 4.997
|
|Önceki Kapanış
|: 4.984
|
5.029
En Düşük
4.920
18:0519,2509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0379
|Açılış
|: 19,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6450
|
19,2675
En Düşük
19,2018
18:0521,1815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1227
|Açılış
|: 21,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4000
|
21,2404
En Düşük
21,0407
18:051.248,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,02
|Açılış
|: 1.248,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.248,78
|
1.257,73
En Düşük
1.244,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALFAS
|312,40
|728.516.344
|% 10,00
|
|AKFYE
|16,63
|2.298.984.935
|% 9,99
|
|NATEN
|148,80
|203.008.620
|% 9,98
|
|SEKUR
|17,20
|18.717.794
|% 9,97
|
|EUREN
|11,36
|494.093.918
|% 9,97
|
|DGGYO
|36,00
|18.821.048
|% -10,00
|
|DOGUB
|19,98
|62.620.952
|% -10,00
|
|ONCSM
|143,50
|124.075.778
|% -9,63
|
|GEREL
|17,96
|521.202.851
|% -9,11
|
|EKSUN
|78,05
|4.754.575.177
|% -8,87
|
|EKSUN
|78,05
|4.754.575.177
|% -8,87
|
|THYAO
|125,30
|4.319.837.027
|% -2,19
|
|ASTOR
|57,00
|3.926.229.901
|% 6,24
|
|EREGL
|35,42
|2.738.887.471
|% -1,50
|
|KOZAL
|21,28
|2.502.266.528
|% -0,56
|
|EKGYO
|6,38
|1.032.132.705
|% -2,60
|
|ISCTR
|12,10
|1.920.184.028
|% -2,58
|
|AKFYE
|16,63
|2.298.984.935
|% 9,99
|
|YKBNK
|9,62
|1.191.292.919
|% -2,04
|
|KOZAL
|21,28
|2.502.266.528
|% -0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2474
|19,2509
|% 0,20
|
|Euro
|21,1182
|21,1815
|% 0,58
|
|Sterlin
|23,9193
|24,0392
|% -0,15
|
|Frank
|21,1894
|21,3171
|% 0,30
|
|Riyal
|5,1151
|5,1408
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.019
|2.019
|-1,32
|
|Altın Gr.
|1.249
|1.249
|-0,02
|
|Cumhuriyet
|8.467
|8.595
|108,00
|
|Tam
|8.484
|8.560
|-22,00
|
|Yarım
|4.143
|4.189
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.072
|2.094
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,90
|24,92
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|15,38
|15,40
|-0,06
|
|B. Petrol
|84,70
|84,70
|-0,24
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SELGD
Yüzde -5.76 oranında düşüşle 6.22 lira fiyatla işlem gören hissede 922, 400 adet işlem
-
17:58YKSLN
Yüzde -4.78 oranında düşüşle 10.35 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 709, 564 adet işlem
-
17:57KARTN
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 70.30 lira fiyatla işlem gören hissede 343, 762 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -45, 44 kaybederek (% -1.01 ) 4, 448
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUKYO, KIMMR, YAYLA, EUYO, IHAAS, VANGD, COSMO, ALFAS, AKFYE, SEKUR