***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi23/03/2023Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2022-31.12.2022Tarih23/03/2023Saati12.00AdresiBuyukdere Cad. No 141 34394 Esentepe Sisli ISTANBULGündemÖnceki duyuruda verilmiştir.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularÖnceki duyuruda verilmiştir.Genel Kurul Tescil Tarihi04/04/2023AçıklamalarBankamızın 23 Mart 2023 tarihinde gerçekleşen Olagan Genel Kurul Toplantısının kararları 4 Nisan 2023 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131991BIST