***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2019-31.12.2019Mali Tablonun Verildiği OtoriteBüyük Mükellefler Vergi DairesiMali Tablonun Verilme NedeniGeçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2020AçıklamalarBankamızın 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ait geçici vergi beyannamesi ekinde Büyük Mükellefler Vergi Dairesine verilen Gelir Tablosu ekte sunulmuştur.İlgili gelir tablosu vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup, sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819409BIST