***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2020 12:18
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2020
Açıklamalar
Bankamızın 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ait geçici vergi beyannamesi ekinde Büyük Mükellefler Vergi Dairesine verilen Gelir Tablosu ekte sunulmuştur.
İlgili gelir tablosu vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup, sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819409
BIST
14:07120.917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 765,65
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
14:076,0443
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0100
|Açılış
|: 6,0430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
14:076,5548
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0063
|Açılış
|: 6,5530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
14:07307,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,97
|Açılış
|: 307,12
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,40
|590.791.131
|% 18,06
|
|TSPOR
|5,41
|184.362.405
|% 16,09
|
|KUTPO
|10,85
|43.607.849
|% 15,18
|
|OSTIM
|2,47
|102.947.613
|% 10,27
|
|HALKS
|2,50
|50.653
|% 9,65
|
|ARDYZ
|16,23
|29.310.243
|% -9,83
|
|ERBOS
|24,96
|13.872.090
|% -9,17
|
|ARSAN
|4,89
|3.043.667
|% -7,91
|
|HUBVC
|40,02
|38.099.414
|% -7,32
|
|IHGZT
|4,00
|86.650
|% -6,76
|
|ASELS
|29,94
|1.018.681.621
|% 2,96
|
|THYAO
|15,21
|1.017.792.529
|% 2,15
|
|GSRAY
|3,40
|590.791.131
|% 18,06
|
|ODAS
|2,24
|525.406.230
|% 4,19
|
|PETKM
|4,16
|351.549.665
|% 0,24
|
|ODAS
|2,24
|525.406.230
|% 4,19
|
|GSRAY
|3,40
|590.791.131
|% 18,06
|
|BJKAS
|2,98
|253.890.811
|% 3,47
|
|KARSN
|1,93
|167.092.928
|% -2,03
|
|PETKM
|4,16
|351.549.665
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8504
|7,8898
|% -0,33
|
|Frank
|6,1292
|6,1661
|% -0,19
|
|Riyal
|1,6062
|1,6143
|% -0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.581
|-2,28
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-1,05
|
|Cumhuriyet
|2.035
|2.065
|0,00
|
|Tam
|2.024
|2.075
|-6,04
|
|Yarım
|978
|1.004
|-2,92
|
|Çeyrek
|491
|502
|-1,46
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,78
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,00
|
|B. Petrol
|57,26
|57,26
|-0,07
|