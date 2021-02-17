***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2021 11:22
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
1.1.2020-31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2021
Açıklamalar
Bankamızın 1.1.2020-31.12.2020 dönemine ait, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Büyük Mükellefler Vergi Dairesine verilen Gelir Tablosu ekte sunulmuştur.
İlgili Gelir Tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910291
BIST
13:321.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 5,10
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
1.553
En Düşük
1.534
13:327,0058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0128
|Açılış
|: 6,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0000
|
7,0600
En Düşük
6,9726
13:328,4568
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0161
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,5281
En Düşük
8,4230
13:32402,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,38
|Açılış
|: 402,25
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,38
En Düşük
400,92
BIST En Aktif Hisseler13:30
|MERIT
|234,30
|820.519
|% 10,00
|
|ARZUM
|25,98
|152.342.860
|% 9,99
|
|SAYAS
|14,97
|22.484.281
|% 9,99
|
|YUNSA
|16,76
|64.921.114
|% 9,97
|
|SODSN
|42,36
|1.504.204
|% 9,97
|
|BALAT
|9,81
|6.247.900
|% -9,92
|
|NIBAS
|34,12
|26.918.492
|% -9,59
|
|MAALT
|295,10
|114.328.228
|% -6,08
|
|CMENT
|47,00
|510.611
|% -5,81
|
|OSTIM
|4,26
|96.116.454
|% -4,91
|
|SASA
|42,88
|1.236.725.234
|% 4,13
|
|KOZAL
|146,10
|926.765.011
|% 0,90
|
|GARAN
|9,61
|796.258.912
|% -1,33
|
|HALKB
|5,56
|728.045.168
|% 5,90
|
|KARSN
|5,03
|605.879.218
|% 2,44
|
|SKBNK
|1,51
|555.351.873
|% -1,31
|
|EKGYO
|2,49
|454.726.869
|% -0,40
|
|HALKB
|5,56
|728.045.168
|% 5,90
|
|GSDHO
|2,68
|345.317.122
|% 1,52
|
|KARSN
|5,03
|605.879.218
|% 2,44
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0025
|7,0054
|% 0,18
|
|Euro
|8,4525
|8,4578
|% -0,18
|
|Sterlin
|9,6778
|9,7263
|% -0,17
|
|Frank
|7,7895
|7,8365
|% -0,18
|
|Riyal
|1,8605
|1,8699
|% 0,12
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-7,39
|
|Altın Gr.
|402
|402
|-1,49
|
|Cumhuriyet
|2.676
|2.716
|-15,00
|
|Tam
|2.665
|2.732
|-10,89
|
|Yarım
|1.288
|1.322
|-5,27
|
|Çeyrek
|646
|661
|-2,64
|
|Gümüş.Ons
|27,07
|27,11
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,09
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,97
|63,97
|0,62
|