***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Belgesi









İlgi: 26 Şubat 2020 tarihli açıklamamızİlgide kayıtlı açıklamamızda duyurulan Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda Bankamızca yurt dışında satılmak üzere gerçekleştirilmesi planlanan tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları ihraçlarına ilişkin SPK başvurumuz SPK'nın 02.04.2020 tarih ve 19/462 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Onaylı İhraç Belgesi ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834881BIST