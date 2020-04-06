***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Belgesi
06.04.2020 10:27
İlgi: 26 Şubat 2020 tarihli açıklamamız
İlgide kayıtlı açıklamamızda duyurulan Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda Bankamızca yurt dışında satılmak üzere gerçekleştirilmesi planlanan tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları ihraçlarına ilişkin SPK başvurumuz SPK'nın 02.04.2020 tarih ve 19/462 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Onaylı İhraç Belgesi ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834881
BIST
14:4991.503
En Yüksek
|Değişim
|: 2,18%
|| 1.950,08
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
91.505
En Düşük
90.631
14:496,7705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0363
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,7900
En Düşük
6,7161
14:497,3171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0302
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,3371
En Düşük
7,2586
14:49356,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 6,37
|Açılış
|: 356,94
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
358,06
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|BTCIM
|2,42
|10.749.573
|% 10,00
|
|GSRAY
|2,20
|195.533.724
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,20
|18.800.999
|% 10,00
|
|AYCES
|15,08
|2.235.430
|% 9,99
|
|MAALT
|71,65
|10.167.705
|% 9,98
|
|EGCYO
|0,35
|250.465
|% -7,89
|
|INFO
|5,90
|17.727.967
|% -7,67
|
|RALYH
|7,60
|1.060.584
|% -5,00
|
|IHGZT
|4,30
|41.632
|% -4,44
|
|BMELK
|1,30
|214.040
|% -4,41
|
|GARAN
|7,68
|372.315.403
|% 1,86
|
|SASA
|9,15
|369.516.133
|% 8,67
|
|PETKM
|3,47
|349.278.058
|% 1,76
|
|THYAO
|9,13
|285.679.833
|% 2,24
|
|ASELS
|23,70
|217.566.913
|% 2,16
|
|IHLGM
|1,07
|125.227.015
|% 7,00
|
|PETKM
|3,47
|349.278.058
|% 1,76
|
|GSRAY
|2,20
|195.533.724
|% 10,00
|
|YKBNK
|1,85
|168.611.462
|% 1,65
|
|IHLAS
|0,54
|34.497.769
|% 8,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3098
|8,3515
|% 0,87
|
|Frank
|6,8952
|6,9367
|% 0,49
|
|Riyal
|1,7950
|1,8040
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.641
|22,68
|
|Altın Gr.
|357
|357
|6,61
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,58
|14,62
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,18
|0,06
|
|B. Petrol
|33,30
|33,30
|-0,81
|