***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Belgesi









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.04.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 01 Nisan 2021 tarihli açıklamamızİlgide kayıtlı açıklamamızda duyurulan Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda Bankamızca yurt dışında satılmak üzere gerçekleştirilmesi planlanan tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları ihraçlarına ilişkin SPK başvurumuz SPK'nın 22.04.2021 tarih ve 22/642 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Onaylı İhraç Belgesi ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931638BIST