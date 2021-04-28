***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Belgesi
28.04.2021 12:26
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.04.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 01 Nisan 2021 tarihli açıklamamız
İlgide kayıtlı açıklamamızda duyurulan Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda Bankamızca yurt dışında satılmak üzere gerçekleştirilmesi planlanan tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları ihraçlarına ilişkin SPK başvurumuz SPK'nın 22.04.2021 tarih ve 22/642 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Onaylı İhraç Belgesi ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931638
BIST
14:251.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,14
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.395
En Düşük
1.384
14:258,1732
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0318
|Açılış
|: 8,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1584
14:259,8768
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0563
|Açılış
|: 9,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9649
En Düşük
9,8640
14:25464,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -4,62
|Açılış
|: 464,45
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
463,78
BIST En Aktif Hisseler14:25
|UFUK
|19,03
|222.975
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|382.098
|% 9,98
|
|INTEM
|42,14
|3.749.715
|% 9,97
|
|AYCES
|65,05
|3.676.188
|% 9,97
|
|MERIT
|224,00
|1.221.920
|% 9,97
|
|DESA
|15,16
|10.606.697
|% -9,98
|
|FRIGO
|33,54
|9.595.458
|% -9,98
|
|KERVN
|0,73
|783.525
|% -9,88
|
|ATLAS
|2,03
|1.018.006
|% -9,78
|
|PENGD
|3,61
|45.497.083
|% -7,91
|
|EREGL
|19,52
|542.788.103
|% 0,36
|
|KRDMD
|7,28
|485.242.309
|% 2,39
|
|GARAN
|7,17
|481.420.847
|% 0,70
|
|PETKM
|6,47
|468.610.101
|% -0,77
|
|THYAO
|11,94
|368.732.710
|% 0,08
|
|YKBNK
|2,10
|246.814.578
|% 0,96
|
|PETKM
|6,47
|468.610.101
|% -0,77
|
|KRDMD
|7,28
|485.242.309
|% 2,39
|
|GARAN
|7,17
|481.420.847
|% 0,70
|
|EKGYO
|1,82
|108.032.561
|% 0,55
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1737
|8,1749
|% -0,37
|
|Euro
|9,8689
|9,8773
|% -0,56
|
|Sterlin
|11,2973
|11,3540
|% -0,78
|
|Frank
|8,8924
|8,9460
|% -0,65
|
|Riyal
|2,1725
|2,1834
|% -0,48
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.768
|-9,11
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-4,46
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.116
|-36,00
|
|Tam
|3.056
|3.133
|-37,13
|
|Yarım
|1.477
|1.515
|-17,96
|
|Çeyrek
|741
|758
|-8,98
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,94
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|-0,12
|
|B. Petrol
|66,16
|66,16
|0,29
|