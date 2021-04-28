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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Belgesi

28.04.2021 12:26



***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Belgesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.04.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     İlgi: 01 Nisan 2021 tarihli açıklamamız
 
İlgide kayıtlı açıklamamızda duyurulan Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda Bankamızca yurt dışında satılmak üzere gerçekleştirilmesi planlanan tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları ihraçlarına ilişkin SPK başvurumuz SPK'nın 22.04.2021 tarih ve 22/642 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Onaylı İhraç Belgesi ekte sunulmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931638


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