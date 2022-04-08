***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Belgesi









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.03.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 15 Mart 2022 tarihli açıklamamızİlgide kayıtlı açıklamamızda duyurulan Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda Bankamızca yurt dışında satılmak üzere gerçekleştirilmesi planlanan tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları ihraçlarına ilişkin SPK başvurumuz SPK'nın 07.04.2022 tarih ve 17/542 sayılı kararıyla onaylanmış olup, Onaylı İhraç Belgesi ve başvuru formu ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018656BIST