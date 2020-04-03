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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

03.04.2020 15:55
GÜNCEL HABERLER



***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurtdışı Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 25.02.2020
İhraç Tavanı Tutarı 3.000.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 03.03.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.04.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 02.04.2021

Ek Açıklamalar
İlgi: 26 Şubat 2020 tarihli açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamızda duyurulan Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda Bankamızca yurt dışında satılmak üzere gerçekleştirilmesi planlanan tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları ihraçlarına ilişkin SPK başvurumuz SPK'nın 02.04.2020 tarih ve 19/462 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Onaylı İhraç Belgesi ekte sunulmaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834603


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KLMSN 13,31 7.088.940 % 10,00  
SERVE 1,76 189.824 % 10,00  
MAALT 65,15 5.956.632 % 9,96  
AYCES 13,71 4.192.959 % 9,94  
SASA 8,42 461.200.974 % 9,92  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2057 8,2468 % 0,37  
Frank 6,8233 6,8644 % 0,85  
Riyal 1,7772 1,7861 % 1,39  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.614 1.615 0,52  
Altın Gr. 348 348 4,61  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,37 14,42 -0,07  
Gümüş Gr. 3,10 3,11 0,02  
B. Petrol 33,30 33,30 3,36  
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