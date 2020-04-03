***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtdışı Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 25.02.2020İhraç Tavanı Tutarı 3.000.000.000Para Birimi USDİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıSPK Başvuru Tarihi 03.03.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 02.04.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 02.04.2021Ek Açıklamalarİlgi: 26 Şubat 2020 tarihli açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamızda duyurulan Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda Bankamızca yurt dışında satılmak üzere gerçekleştirilmesi planlanan tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları ihraçlarına ilişkin SPK başvurumuz SPK'nın 02.04.2020 tarih ve 19/462 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Onaylı İhraç Belgesi ekte sunulmaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Onaylı İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834603BIST