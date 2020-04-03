***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
03.04.2020 15:55
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtdışı Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 25.02.2020
İhraç Tavanı Tutarı 3.000.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 03.03.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.04.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 02.04.2021
Ek Açıklamalar
İlgi: 26 Şubat 2020 tarihli açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamızda duyurulan Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda Bankamızca yurt dışında satılmak üzere gerçekleştirilmesi planlanan tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları ihraçlarına ilişkin SPK başvurumuz SPK'nın 02.04.2020 tarih ve 19/462 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Onaylı İhraç Belgesi ekte sunulmaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834603
BIST
16:5889.521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 9,85
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.969
En Düşük
89.043
16:586,6977
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,0832
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,7247
En Düşük
6,6075
16:587,2329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0230
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,2712
En Düşük
7,1664
16:58348,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 5,03
|Açılış
|: 348,44
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,97
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|KLMSN
|13,31
|7.088.940
|% 10,00
|
|SERVE
|1,76
|189.824
|% 10,00
|
|MAALT
|65,15
|5.956.632
|% 9,96
|
|AYCES
|13,71
|4.192.959
|% 9,94
|
|SASA
|8,42
|461.200.974
|% 9,92
|
|RTALB
|4,16
|3.435.748
|% -9,96
|
|INFO
|6,39
|1.543.476
|% -9,87
|
|EGCYH
|0,32
|117.358
|% -8,57
|
|GSRAY
|2,03
|266.386.806
|% -7,73
|
|TSPOR
|2,88
|240.013.681
|% -6,80
|
|PETKM
|3,43
|895.495.705
|% -0,87
|
|TUPRS
|85,05
|503.580.086
|% 2,90
|
|SASA
|8,42
|461.200.974
|% 9,92
|
|ASELS
|23,36
|453.003.438
|% 0,95
|
|GARAN
|7,52
|445.488.185
|% -1,05
|
|PETKM
|3,43
|895.495.705
|% -0,87
|
|GSRAY
|2,03
|266.386.806
|% -7,73
|
|IHLGM
|1,01
|125.757.876
|% 1,00
|
|YKBNK
|1,83
|156.759.439
|% -1,08
|
|TSPOR
|2,88
|240.013.681
|% -6,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2057
|8,2468
|% 0,37
|
|Frank
|6,8233
|6,8644
|% 0,85
|
|Riyal
|1,7772
|1,7861
|% 1,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.614
|1.615
|0,52
|
|Altın Gr.
|348
|348
|4,61
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,37
|14,42
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,11
|0,02
|
|B. Petrol
|33,30
|33,30
|3,36
|
Seans Raporu
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17:11XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -37, 65 kaybederek (% -0.04 ) 84, 733
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17:11
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TACTR, UZERB, MEMSA, AVHOL, DARDL, SERVE, IZTAR
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17:11
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IHLGM, VKGYO, EGCYH
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17:11
IZTAR, TACTR, AVHOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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