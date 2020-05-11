***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtdışı Borçlanma Aracı İhracı Program KurulumuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 25.02.2020İhraç Tavanı Tutarı 3.000.000.000Para Birimi USDİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıSPK Başvuru Tarihi 03.03.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 02.04.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 02.04.2021Ek Açıklamalarİlgi: 03 Nisan 2020 ve 26 Şubat 2020 tarihli açıklamalarımız İlgide kayıtlı açıklamalarımızla Bankamızın 25 Şubat 2020 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla Bankamızca yurt dışında satılmak üzere gerçekleştirilmesi planlanan tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları ihraçlarına ilişkin SPK başvurumuzun SPK'nın 02.04.2020 tarih ve 19/462 sayılı kararıyla onaylandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda 5 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla 3 milyar ABD Doları karşılığı tutarında EMTN (Euro Medium Term Notes) programı kurulmuş ve program kapsamında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Onaylı İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844151BIST