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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

11.05.2020 17:14
GÜNCEL HABERLER



***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurtdışı Borçlanma Aracı İhracı Program Kurulumu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 25.02.2020
İhraç Tavanı Tutarı 3.000.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 03.03.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.04.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 02.04.2021

Ek Açıklamalar
İlgi: 03 Nisan 2020 ve 26 Şubat 2020 tarihli açıklamalarımız İlgide kayıtlı açıklamalarımızla Bankamızın 25 Şubat 2020 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla Bankamızca yurt dışında satılmak üzere gerçekleştirilmesi planlanan tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları ihraçlarına ilişkin SPK başvurumuzun SPK'nın 02.04.2020 tarih ve 19/462 sayılı kararıyla onaylandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda 5 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla 3 milyar ABD Doları karşılığı tutarında EMTN (Euro Medium Term Notes) programı kurulmuş ve program kapsamında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844151


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SODSN 12,78 20.870 % 10,02  
IHLGM 1,21 318.530.124 % 10,00  
GEDIK 22,44 26.294.346 % 10,00  
DEVA 15,84 10.359.138 % 10,00  
DAGHL 3,74 8.710.907 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6999 8,7435 % -0,73  
Frank 7,2490 7,2927 % -0,25  
Riyal 1,8763 1,8857 % -0,19  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.703 1.704 1,07  
Altın Gr. 388 388 0,12  
Cumhuriyet 2.499 2.551 -18,00  
Tam 2.573 2.617 -18,50  
Yarım 1.255 1.279 -9,00  
Çeyrek 626 640 -4,50  
Gümüş.Ons 15,49 15,51 0,04  
Gümüş Gr. 3,53 3,54 0,01  
B. Petrol 30,83 30,83 -0,14  
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