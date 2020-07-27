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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

27.07.2020 20:45
GÜNCEL HABERLER



***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı Limit Başvuruları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 23.06.2020
İhraç Tavanı Tutarı 25.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 17.07.2020

Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 23 Haziran 2020 tarihli kararı kapsamında en fazla 25.000.000.000 TL (yirmi beş milyar Türk Lirası) tutara kadar finansman bonosu ve/veya tahvil ihracının gerçekleştirilmesi ve ihraçlarla ilgili gerekli tüm işlemlerin gerçekleştirilmesine ilişkin kararı çerçevesinde ihraç tavanı yenilenmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul (BIAŞ) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'na 17 Temmuz 2020 tarihinde başvuru yapılmış olup, BDDK'nın 27 Temmuz 2020 tarih ve 32521522-101.99[71]-E.6751 sayılı kararıyla uygun bulunmuştur. Süreç devam etmektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862200


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOCO 387,20 468.523.667 % 10,00  
NUGYO 7,48 19.230.234 % 10,00  
PKENT 717,30 291.224 % 10,00  
GSDDE 4,73 21.728.213 % 10,00  
ISBIR 1.484,20 2.708.144 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,8224 8,8667 % 1,00  
Frank 7,4416 7,4865 % 0,45  
Riyal 1,8274 1,8365 % 0,38  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 428 428 9,20  
Cumhuriyet 2.797 2.825 101,30  
Tam 2.881 2.905 110,50  
Yarım 1.398 1.418 50,90  
Çeyrek 701 710 25,40  
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