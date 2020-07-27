***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
27.07.2020 20:45
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı Limit Başvuruları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 23.06.2020
İhraç Tavanı Tutarı 25.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 17.07.2020
Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 23 Haziran 2020 tarihli kararı kapsamında en fazla 25.000.000.000 TL (yirmi beş milyar Türk Lirası) tutara kadar finansman bonosu ve/veya tahvil ihracının gerçekleştirilmesi ve ihraçlarla ilgili gerekli tüm işlemlerin gerçekleştirilmesine ilişkin kararı çerçevesinde ihraç tavanı yenilenmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul (BIAŞ) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'na 17 Temmuz 2020 tarihinde başvuru yapılmış olup, BDDK'nın 27 Temmuz 2020 tarih ve 32521522-101.99[71]-E.6751 sayılı kararıyla uygun bulunmuştur. Süreç devam etmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862200
BIST
18:051.196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,65
|Açılış
|: 1.192
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.203
En Düşük
1.192
18:056,8694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0214
|Açılış
|: 6,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9030
|
7,0013
En Düşük
6,8322
18:058,1047
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,1221
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0050
|
8,2239
En Düşük
7,9455
18:05427,97
En Yüksek
|Değişim
|: 2,18%
|| 9,13
|Açılış
|: 427,97
|
|Önceki Kapanış
|: 418,84
|
435,82
En Düşük
417,83
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|387,20
|468.523.667
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,48
|19.230.234
|% 10,00
|
|PKENT
|717,30
|291.224
|% 10,00
|
|GSDDE
|4,73
|21.728.213
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.484,20
|2.708.144
|% 10,00
|
|ITTFH
|3,99
|440.406.980
|% -9,93
|
|DIRIT
|1,38
|960.735
|% -8,00
|
|UFUK
|6,92
|448.262
|% -6,99
|
|EGCEY
|1,08
|910.430
|% -6,90
|
|BMELK
|7,01
|139.942
|% -6,53
|
|ASELS
|37,68
|3.533.063.119
|% 7,41
|
|EKGYO
|2,32
|1.000.237.485
|% -0,43
|
|IHLGM
|1,83
|907.150.368
|% 3,39
|
|GARAN
|7,77
|838.323.230
|% -1,77
|
|GUSGR
|5,66
|741.529.458
|% 9,90
|
|IHLGM
|1,83
|907.150.368
|% 3,39
|
|EKGYO
|2,32
|1.000.237.485
|% -0,43
|
|IHLAS
|0,99
|294.170.668
|% 8,79
|
|KRDMD
|3,11
|449.731.664
|% 0,32
|
|GUSGR
|5,66
|741.529.458
|% 9,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8224
|8,8667
|% 1,00
|
|Frank
|7,4416
|7,4865
|% 0,45
|
|Riyal
|1,8274
|1,8365
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|428
|428
|9,20
|
|Cumhuriyet
|2.797
|2.825
|101,30
|
|Tam
|2.881
|2.905
|110,50
|
|Yarım
|1.398
|1.418
|50,90
|
|Çeyrek
|701
|710
|25,40
|