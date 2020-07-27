***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı Limit BaşvurularıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 23.06.2020İhraç Tavanı Tutarı 25.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 17.07.2020Ek AçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 23 Haziran 2020 tarihli kararı kapsamında en fazla 25.000.000.000 TL (yirmi beş milyar Türk Lirası) tutara kadar finansman bonosu ve/veya tahvil ihracının gerçekleştirilmesi ve ihraçlarla ilgili gerekli tüm işlemlerin gerçekleştirilmesine ilişkin kararı çerçevesinde ihraç tavanı yenilenmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul (BIAŞ) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'na 17 Temmuz 2020 tarihinde başvuru yapılmış olup, BDDK'nın 27 Temmuz 2020 tarih ve 32521522-101.99[71]-E.6751 sayılı kararıyla uygun bulunmuştur. Süreç devam etmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862200BIST