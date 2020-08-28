***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı Limiti SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 23.06.2020İhraç Tavanı Tutarı 25.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 17.07.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 27.08.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 28.08.2021İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 28.08.2020Ek Açıklamalarİlgi: 27 Temmuz 2019 tarihli açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamız Yönetim Kurulu'nun en fazla 25.000.000.000 TL (yirmibeş milyar Türk Lirası) tutara kadar finansman bonosu ve/veya tahvil ihracının gerçekleştirilmesi ve ihraçlarla ilgili gerekli tüm işlemlerin gerçekleştirilmesine ilişkin kararı çerçevesinde, ihraç tavanı yenilenmesi amacıyla 23 Temmuz 2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul (BIAŞ) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'na 17 Temmuz 2020 tarihinde başvuru yapılmış olup, BDDK'nın 27 Temmuz 2020 tarih ve 32521522-101.99[71]-E.6751 sayılı kararıyla uygun bulunduğu duyurulmuştu. Söz konusu başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.08.2020 tarih ve 53/1065 sayılı toplantısında onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871678BIST