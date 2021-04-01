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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

01.04.2021 19:05



***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurtdışı Borçlanma Aracı İhracına İlişkin YK Kararı ve SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 29.03.2021
İhraç Tavanı Tutarı 3.000.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 31.03.2021

Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 29.03.2020 tarihli kararı ile Denizbank tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ihraç belgesinin onaylanmasını takip eden 1 (bir) yıllık dönem içerisinde, yurtiçinde satışa sunulmaksızın yurt dışında satılmak üzere, bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek çeşitli tertip ve vadelerde, sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, EMTN (Euro Medium Term Note) Programı tahtında veya EMTN Programından bağımsız olarak gerçekleştirilecek, toplamda 3.000.000.000 ABD doları (3 milyar ABD Doları) veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar tahvil veya benzeri türden borçlanma aracı ihracı yapılmasına bu toplam miktarın, 1.000.000.000 ABD doları (1 milyar ABD Doları) veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarı kadarına denk gelen kısmının 5 Eylül 2013 tarihli ve 28756 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik"te belirtilen nitelikleri haiz ve özkaynak hesaplamasına dahil edilecek nitelikte tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları ihraçlarına ilişkin olarak kullanılabilmesine SPK'ya ve ilgili diğer kurumlara yapılacak olan gerekli başvuruların yapılması, ihraca ilişkin diğer prosedürlerin yerine getirilmesi, tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi ve tamamlanması için Genel Müdürlüğün yetkilenidirilmesine karar verilmiş olup, bu karar çerçevesinde finansman bonusu ve/veya tahvil ihraçlarının onaylanması için 31 Mart 2021 tarihinde SPK'ya gerekli başvuru yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922710


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