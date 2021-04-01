***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtdışı Borçlanma Aracı İhracına İlişkin YK Kararı ve SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 29.03.2021İhraç Tavanı Tutarı 3.000.000.000Para Birimi USDİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıSPK Başvuru Tarihi 31.03.2021Ek AçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 29.03.2020 tarihli kararı ile Denizbank tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ihraç belgesinin onaylanmasını takip eden 1 (bir) yıllık dönem içerisinde, yurtiçinde satışa sunulmaksızın yurt dışında satılmak üzere, bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek çeşitli tertip ve vadelerde, sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, EMTN (Euro Medium Term Note) Programı tahtında veya EMTN Programından bağımsız olarak gerçekleştirilecek, toplamda 3.000.000.000 ABD doları (3 milyar ABD Doları) veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar tahvil veya benzeri türden borçlanma aracı ihracı yapılmasına bu toplam miktarın, 1.000.000.000 ABD doları (1 milyar ABD Doları) veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarı kadarına denk gelen kısmının 5 Eylül 2013 tarihli ve 28756 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik"te belirtilen nitelikleri haiz ve özkaynak hesaplamasına dahil edilecek nitelikte tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları ihraçlarına ilişkin olarak kullanılabilmesine SPK'ya ve ilgili diğer kurumlara yapılacak olan gerekli başvuruların yapılması, ihraca ilişkin diğer prosedürlerin yerine getirilmesi, tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi ve tamamlanması için Genel Müdürlüğün yetkilenidirilmesine karar verilmiş olup, bu karar çerçevesinde finansman bonusu ve/veya tahvil ihraçlarının onaylanması için 31 Mart 2021 tarihinde SPK'ya gerekli başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922710BIST