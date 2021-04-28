***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
28.04.2021 12:26
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtdışı Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Onayı-Güncelleme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 29.03.2021
İhraç Tavanı Tutarı 3.000.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 31.03.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 22.04.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 22.04.2022
Ek Açıklamalar
İlgi: 01 Nisan 2021 tarihli açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamızda duyurulan Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda Bankamızca yurt dışında satılmak üzere gerçekleştirilmesi planlanan tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları ihraçlarına ilişkin SPK başvurumuz SPK'nın 22.04.2021 tarih ve 22/642 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Onaylı İhraç Belgesi ekte sunulmaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İHRAÇ BELGESİ.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931637
BIST
13:351.403
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 17,20
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.407
En Düşük
1.391
13:358,1907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0020
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2146
En Düşük
8,1390
13:359,9424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0069
|Açılış
|: 9,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0012
En Düşük
9,8754
13:35466,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -2,25
|Açılış
|: 466,96
|
|Önceki Kapanış
|: 469,20
|
472,20
En Düşük
465,42
BIST En Aktif Hisseler13:33
|KONYA
|956,00
|30.803.346
|% 10,00
|
|CMBTN
|259,60
|10.887.321
|% 10,00
|
|BRYAT
|367,10
|26.983.716
|% 9,98
|
|SAMAT
|4,35
|22.642.829
|% 9,85
|
|RYSAS
|4,27
|15.292.983
|% 9,77
|
|MMCAS
|6,76
|693.454
|% -9,99
|
|SNKRN
|30,16
|231.894
|% -9,97
|
|FRIGO
|30,20
|40.304.327
|% -9,96
|
|ATLAS
|1,83
|1.109.582
|% -9,85
|
|KERVN
|0,66
|757.979
|% -9,59
|
|GARAN
|7,24
|653.098.227
|% 1,69
|
|EREGL
|19,16
|411.043.456
|% 1,16
|
|PETKM
|6,57
|322.341.113
|% 0,77
|
|SASA
|36,98
|308.390.196
|% 1,59
|
|AKBNK
|4,90
|269.879.855
|% 1,03
|
|YKBNK
|2,11
|196.239.621
|% 0,48
|
|GARAN
|7,24
|653.098.227
|% 1,69
|
|AKBNK
|4,90
|269.879.855
|% 1,03
|
|SKBNK
|1,11
|58.495.053
|% 3,74
|
|PETKM
|6,57
|322.341.113
|% 0,77
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1855
|8,1895
|% 0,01
|
|Euro
|9,9360
|9,9413
|% -0,08
|
|Sterlin
|11,3756
|11,4326
|% -0,08
|
|Frank
|8,9668
|9,0208
|% -0,04
|
|Riyal
|2,1765
|2,1874
|% -0,04
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.774
|-8,19
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-2,92
|
|Cumhuriyet
|3.079
|3.125
|11,00
|
|Tam
|3.064
|3.141
|11,02
|
|Yarım
|1.481
|1.519
|5,33
|
|Çeyrek
|743
|760
|2,66
|
|Gümüş.Ons
|26,22
|26,26
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|0,01
|
|B. Petrol
|67,70
|67,70
|0,92
|