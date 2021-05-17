***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtdışı Borçlanma Aracı İhracı Programı YenilemeYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 29.03.2021İhraç Tavanı Tutarı 3.000.000.000Para Birimi USDİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıSPK Başvuru Tarihi 31.03.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 22.04.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 22.04.2022İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 17.05.2021Ek Açıklamalarİlgi: 28 Nisan 2021, 1 Nisan 2021 ve 11 Mayıs 2020 tarihli açıklamalarımız İlgide kayıtlı açıklamalarımızla Bankamızca yurt dışında satılmak üzere gerçekleştirilmesi planlanan tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları ihraçlarına ilişkin olarak, geçen yıl kurulan 3 milyar ABD Doları karşılığı tutarındaki EMTN (Euro Medium Term Notes) programının güncellendiği duyurulmuştu. Programın güncellemesi 10 Mayıs 2021 tarihinde aynı tutarlı olarak tamamlanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 İHRAÇ BELGESİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936551BIST