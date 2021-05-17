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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

17.05.2021 16:16



***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurtdışı Borçlanma Aracı İhracı Programı Yenileme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 29.03.2021
İhraç Tavanı Tutarı 3.000.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 31.03.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 22.04.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 22.04.2022
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 17.05.2021

Ek Açıklamalar
İlgi: 28 Nisan 2021, 1 Nisan 2021 ve 11 Mayıs 2020 tarihli açıklamalarımız İlgide kayıtlı açıklamalarımızla Bankamızca yurt dışında satılmak üzere gerçekleştirilmesi planlanan tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları ihraçlarına ilişkin olarak, geçen yıl kurulan 3 milyar ABD Doları karşılığı tutarındaki EMTN (Euro Medium Term Notes) programının güncellendiği duyurulmuştu. Programın güncellemesi 10 Mayıs 2021 tarihinde aynı tutarlı olarak tamamlanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İHRAÇ BELGESİ.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936551


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Altın Gr. 502 502 3,42  
Cumhuriyet 3.305 3.355 37,00  
Tam 3.289 3.372 30,26  
Yarım 1.590 1.631 14,64  
Çeyrek 797 815 7,32  
Gümüş.Ons 28,16 28,19 0,00  
Gümüş Gr. 7,57 7,58 0,04  
B. Petrol 68,53 68,53 -0,93  
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