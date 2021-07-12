Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

12.07.2021 14:34



***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı Limit Başvuruları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 06.07.2021
İhraç Tavanı Tutarı 25.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 09.07.2021

Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 06 Temmuz 2021 tarihli kararı kapsamında en fazla 25.000.000.000 TL (yirmi beş milyar Türk Lirası) tutara kadar finansman bonosu ve/veya tahvil ihracının gerçekleştirilmesi ve ihraçlarla ilgili gerekli tüm işlemlerin ilgili yöneticiler tarafından yerine getirilmesi için yetkilendirilmesine ilişkin kararı çerçevesinde ihraç tavanı yenilenmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul (BIAŞ) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'na 09 Temmuz 2021 tarihinde başvuru yapılmış olup, süreç devam etmektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950246


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:381.374
Değişim :  -0,28% |  -3,88
Açılış :  1.379  
Önceki Kapanış :  1.378  
En Yüksek
1.382 En Düşük
1.371
BIST En Aktif Hisseler14:38
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VBTYZ 13,72 45.220.324 % 9,94  
EKIZ 8,22 1.889.712 % 9,89  
MARTI 2,03 25.497.516 % 9,73  
ERBOS 144,50 123.157.697 % 8,00  
DGGYO 8,22 1.239.664 % 7,45  
daha fazla
14:38 Alış Satış %  
Dolar 8,6411 8,6458 % -0,14  
Euro 10,2365 10,2436 % -0,48  
Sterlin 11,9287 11,9885 % -0,59  
Frank 9,3885 9,4451 % -0,45  
Riyal 2,2957 2,3072 % -0,25  
daha fazla
14:38 Alış Satış %  
Altın Ons 1.801 1.801 -7,77  
Altın Gr. 500 500 -3,80  
Cumhuriyet 3.312 3.362 -21,00  
Tam 3.293 3.377 -23,70  
Yarım 1.592 1.634 -11,46  
Çeyrek 798 817 -5,73  
Gümüş.Ons 25,89 25,93 -0,17  
Gümüş Gr. 7,19 7,20 -0,07  
B. Petrol 74,40 74,40 -1,15  
Seans Raporu 14:38
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru