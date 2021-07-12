***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
12.07.2021 14:34
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı Limit Başvuruları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 06.07.2021
İhraç Tavanı Tutarı 25.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 09.07.2021
Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 06 Temmuz 2021 tarihli kararı kapsamında en fazla 25.000.000.000 TL (yirmi beş milyar Türk Lirası) tutara kadar finansman bonosu ve/veya tahvil ihracının gerçekleştirilmesi ve ihraçlarla ilgili gerekli tüm işlemlerin ilgili yöneticiler tarafından yerine getirilmesi için yetkilendirilmesine ilişkin kararı çerçevesinde ihraç tavanı yenilenmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul (BIAŞ) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'na 09 Temmuz 2021 tarihinde başvuru yapılmış olup, süreç devam etmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950246
BIST
14:381.374
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,88
|Açılış
|: 1.379
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.382
En Düşük
1.371
14:388,6469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0112
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6751
En Düşük
8,6270
14:3810,2443
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0483
|Açılış
|: 10,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3153
En Düşük
10,2219
14:38499,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -3,76
|Açılış
|: 499,93
|
|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
499,39
BIST En Aktif Hisseler14:38
|VBTYZ
|13,72
|45.220.324
|% 9,94
|
|EKIZ
|8,22
|1.889.712
|% 9,89
|
|MARTI
|2,03
|25.497.516
|% 9,73
|
|ERBOS
|144,50
|123.157.697
|% 8,00
|
|DGGYO
|8,22
|1.239.664
|% 7,45
|
|AVHOL
|5,33
|9.940.856
|% -9,97
|
|FADE
|15,73
|44.361.938
|% -9,96
|
|IDEAS
|49,50
|13.621.333
|% -9,92
|
|KGYO
|5,41
|9.717.110
|% -9,08
|
|TKURU
|199,00
|1.614.883
|% -8,67
|
|GARAN
|8,73
|830.319.406
|% 2,34
|
|THYAO
|13,52
|444.709.026
|% -0,37
|
|KRDMD
|7,28
|417.616.577
|% 0,83
|
|PETKM
|5,45
|348.480.018
|% 0,18
|
|EREGL
|18,35
|331.943.678
|% 1,66
|
|GARAN
|8,73
|830.319.406
|% 2,34
|
|YKBNK
|2,30
|214.373.045
|% 0,88
|
|PEKGY
|1,08
|91.466.157
|% -1,82
|
|PETKM
|5,45
|348.480.018
|% 0,18
|
|KRDMD
|7,28
|417.616.577
|% 0,83
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6411
|8,6458
|% -0,14
|
|Euro
|10,2365
|10,2436
|% -0,48
|
|Sterlin
|11,9287
|11,9885
|% -0,59
|
|Frank
|9,3885
|9,4451
|% -0,45
|
|Riyal
|2,2957
|2,3072
|% -0,25
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-7,77
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-3,80
|
|Cumhuriyet
|3.312
|3.362
|-21,00
|
|Tam
|3.293
|3.377
|-23,70
|
|Yarım
|1.592
|1.634
|-11,46
|
|Çeyrek
|798
|817
|-5,73
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,93
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,20
|-0,07
|
|B. Petrol
|74,40
|74,40
|-1,15
|
Seans Raporu
14:38
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-
14:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 41 kaybederek (% -0.16 ) 1, 486
-
14:48
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, GARAN
-
14:44KGYO
Yüzde -9.75 oranında düşüşle 5.37 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 717, 729 adet işlem
-
14:43XU100
Endeks 1, 374 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 29 altında . İşlem hacmi 5, 999.00 milyon TL de
-
14:41SAMAT
Yüzde -4.82 oranında düşüşle 3.95 lira fiyatla işlem gören hissede 775, 910 adet işlem