***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
03.09.2021 20:38
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı Limit SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 06.07.2021
İhraç Tavanı Tutarı 25.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 09.07.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.09.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 03.09.2022
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 03.09.2021
Ek Açıklamalar
İlgi: 12 Temmuz 2021 tarihli açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamız Yönetim Kurulu'nun 06 Temmuz 2021 tarihli kararı kapsamında en fazla 25.000.000.000 TL (yirmi beş milyar Türk Lirası) tutara kadar finansman bonosu ve/veya tahvil ihracının gerçekleştirilmesi ve ihraçlarla ilgili gerekli tüm işlemlerin ilgili yöneticiler tarafından yerine getirilmesi için yetkilendirilmesine ilişkin kararı çerçevesinde ihraç tavanı yenilenmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul (BIAŞ) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'na 09 Temmuz 2021 tarihinde yapılan başvurular uygun bulunmuş olup, borçlanma aracı ihracı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.09.2021 tarih ve 45/1334 sayılı toplantısında onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961823
BIST
18:051.469
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|: 1.480
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490,12
En Düşük
481,08
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CASA
|129,80
|1.364.066
|% 10,00
|
|YEOTK
|22,00
|253.594
|% 10,00
|
|OYLUM
|4,40
|34.698.073
|% 10,00
|
|TGSAS
|16,19
|43.420.444
|% 9,99
|
|ARMDA
|58,35
|6.793.360
|% 9,99
|
|ISBIR
|98,65
|2.550.694
|% -9,99
|
|KERVN
|0,58
|1.201.276
|% -6,45
|
|BURCE
|20,40
|9.044.158
|% -6,34
|
|QNBFL
|72,00
|73.619
|% -5,51
|
|GLRYH
|2,44
|6.224.264
|% -5,43
|
|THYAO
|12,88
|1.192.836.561
|% -0,16
|
|GARAN
|9,82
|1.068.609.633
|% -0,41
|
|SASA
|28,40
|585.296.410
|% 0,71
|
|EREGL
|18,11
|561.218.582
|% -1,63
|
|KRDMD
|7,60
|535.233.795
|% -1,30
|
|ODAS
|1,57
|338.191.933
|% 1,95
|
|ZOREN
|1,72
|299.301.111
|% 5,52
|
|YKBNK
|2,61
|306.303.201
|% -1,14
|
|GARAN
|9,82
|1.068.609.633
|% -0,41
|
|THYAO
|12,88
|1.192.836.561
|% -0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3145
|8,3161
|% 0,51
|
|Euro
|9,8664
|9,9071
|% 0,57
|
|Sterlin
|11,4843
|11,5419
|% 0,60
|
|Frank
|9,0536
|9,1081
|% 0,41
|
|Riyal
|2,2092
|2,2203
|% 0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.828
|17,88
|
|Altın Gr.
|488
|488
|6,88
|
|Cumhuriyet
|3.219
|3.268
|23,00
|
|Tam
|3.208
|3.289
|27,04
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|13,08
|
|Çeyrek
|778
|796
|6,54
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,74
|0,82
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,24
|
|B. Petrol
|72,56
|72,56
|-0,47
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