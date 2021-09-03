***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı Limit SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 06.07.2021İhraç Tavanı Tutarı 25.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 09.07.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 02.09.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 03.09.2022İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 03.09.2021Ek Açıklamalarİlgi: 12 Temmuz 2021 tarihli açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamız Yönetim Kurulu'nun 06 Temmuz 2021 tarihli kararı kapsamında en fazla 25.000.000.000 TL (yirmi beş milyar Türk Lirası) tutara kadar finansman bonosu ve/veya tahvil ihracının gerçekleştirilmesi ve ihraçlarla ilgili gerekli tüm işlemlerin ilgili yöneticiler tarafından yerine getirilmesi için yetkilendirilmesine ilişkin kararı çerçevesinde ihraç tavanı yenilenmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul (BIAŞ) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'na 09 Temmuz 2021 tarihinde yapılan başvurular uygun bulunmuş olup, borçlanma aracı ihracı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.09.2021 tarih ve 45/1334 sayılı toplantısında onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961823BIST