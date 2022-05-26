***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtdışı Borçlanma Aracı İhracı Programı YenilemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 25.02.2022İhraç Tavanı Tutarı 3.000.000.000Para Birimi USDİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıSPK Başvuru Tarihi 11.03.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 07.04.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 07.04.2023İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 26.05.2022Ek Açıklamalarİlgi: 8 Nisan 2022, 15 Mart 2022 ve 11 Mayıs 2020 tarihli açıklamalarımız İlgide kayıtlı açıklamalarımızla Bankamızca yurt dışında satılmak üzere gerçekleştirilmesi planlanan tahvil veya borçlanma