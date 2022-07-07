***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
07.07.2022 17:11
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı Limit Başvuruları-BDDK uygunluk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 23.06.2022
İhraç Tavanı Tutarı 25.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 30.06.2022
Ek Açıklamalar
İlgi: 30 Haziran 2022 tarihli açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamız Yönetim Kurulu'nun 23 Haziran 2022 tarihli kararı kapsamında en fazla 25.000.000.000 TL (yirmi beş milyar Türk Lirası) tutara kadar finansman bonosu ve/veya tahvil ihracının gerçekleştirilmesi ve ihraçlarla ilgili gerekli tüm işlemlerin ilgili yöneticiler tarafından yerine getirilmesi için yetkilendirilmesine ilişkin kararı çerçevesinde ihraç tavanı yenilenmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul (BIAŞ) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'na 30 Haziran 2022 tarihinde başvuru yapıldığı duyurulmuştu. Söz konusu başvurumuza BDDK tarafından tedavüldeki ihraç limiti kapsamında uygunluk verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraççı Bilgi Dokümanı (SPK Onaya Sunulan).pdf
EK: 2 Özet (SPK Onaya Sunulan).pdf
EK: 3 Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Onaya Sunulan).pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043174
BIST
16:572.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 19,23
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.429
En Düşük
2.404
16:5717,2729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0574
|Açılış
|: 17,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
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17,3080
En Düşük
17,1857
16:5717,6417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0937
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
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17,7159
En Düşük
17,5271
16:57969,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 6,65
|Açılış
|: 969,36
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler16:55
|IZFAS
|2,47
|3.271.701
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|5.379.409
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|112.219.898
|% 9,94
|
|KAPLM
|51,65
|40.330.224
|% 9,94
|
|FONET
|13,92
|25.879.444
|% 9,87
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|AKSGY
|2,92
|19.246.256
|% -3,63
|
|KOZAL
|163,70
|643.995.525
|% -3,28
|
|DERIM
|5,87
|15.499.211
|% -2,98
|
|THYAO
|49,24
|3.307.970.597
|% 1,69
|
|SISE
|21,48
|1.090.069.419
|% 0,56
|
|EREGL
|26,28
|1.058.970.722
|% -1,43
|
|TUPRS
|243,50
|959.479.833
|% -0,53
|
|SASA
|40,92
|701.674.018
|% 1,54
|
|EKGYO
|2,83
|631.954.965
|% 2,54
|
|YKBNK
|4,32
|614.215.732
|% 3,10
|
|ODAS
|2,84
|305.772.033
|% 2,53
|
|ISCTR
|4,54
|330.831.822
|% 2,25
|
|AKBNK
|8,11
|578.908.300
|% 2,53
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2271
|17,2709
|% 0,32
|
|Euro
|17,5754
|17,6278
|% 0,45
|
|Sterlin
|20,6399
|20,7435
|% 0,87
|
|Frank
|17,6618
|17,7682
|% 0,01
|
|Riyal
|4,5808
|4,6037
|% 0,19
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.749
|9,83
|
|Altın Gr.
|969
|969
|6,54
|
|Cumhuriyet
|6.483
|6.581
|-55,00
|
|Tam
|6.501
|6.591
|-17,00
|
|Yarım
|3.182
|3.223
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.594
|1.611
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,46
|19,48
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,79
|10,80
|0,15
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|B. Petrol
|105
|105
|4,54
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