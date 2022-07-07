***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı Limit Başvuruları-BDDK uygunlukYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 23.06.2022İhraç Tavanı Tutarı 25.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 30.06.2022Ek Açıklamalarİlgi: 30 Haziran 2022 tarihli açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamız Yönetim Kurulu'nun 23 Haziran 2022 tarihli kararı kapsamında en fazla 25.000.000.000 TL (yirmi beş milyar Türk Lirası) tutara kadar finansman bonosu ve/veya tahvil ihracının gerçekleştirilmesi ve ihraçlarla ilgili gerekli tüm işlemlerin ilgili yöneticiler tarafından yerine getirilmesi için yetkilendirilmesine ilişkin kararı çerçevesinde ihraç tavanı yenilenmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul (BIAŞ) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'na 30 Haziran 2022 tarihinde başvuru yapıldığı duyurulmuştu. Söz konusu başvurumuza BDDK tarafından tedavüldeki ihraç limiti kapsamında uygunluk verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraççı Bilgi Dokümanı (SPK Onaya Sunulan).pdfEK: 2 Özet (SPK Onaya Sunulan).pdfEK: 3 Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Onaya Sunulan).pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043174BIST