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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

16.09.2022 18:36
***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı Limit SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 23.06.2022
İhraç Tavanı Tutarı 25.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 30.06.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 15.09.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 15.09.2023

Ek Açıklamalar
İlgi: 07 Temmuz 2022, 30 Haziran 2022 tarihli ve 23 Haziran 2023 tarihli açıklamalarımız İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamız Yönetim Kurulu'nun 23 Haziran 2022 tarihli kararı kapsamında en fazla 25.000.000.000 TL (yirmi beş milyar Türk Lirası) tutara kadar finansman bonosu ve/veya tahvil ihracının gerçekleştirilmesi ve ihraçlarla ilgili gerekli tüm işlemlerin ilgili yöneticiler tarafından yerine getirilmesi için yetkilendirilmesine ilişkin kararı çerçevesinde ihraç tavanı yenilenmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul (BIAŞ) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'na 30 Haziran 2022 tarihinde başvuru yapıldığı ve BDDK tarafından uygunluk verildiği duyurulmuştu. İhraç tavanı başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onay Kurul'un 15.09.2022 tarih ve 2022/48 sayılı bülteninde yayınlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063686


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Tam 6.668 6.768 56,00  
Yarım 3.249 3.304 23,00  
Çeyrek 1.629 1.652 11,00  
Gümüş.Ons 19,34 19,37 0,18  
Gümüş Gr. 11,37 11,38 0,11  
B. Petrol 92,06 92,06 1,20  
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