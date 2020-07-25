***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
25.07.2020 11:35
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
DenizBank A.Ş.'nin Türkiye temsilciliğini üstlendiği Lüksemburg'da kurulu "Franklin Templeton Investment Funds" şemsiyesi altında bulunan fonlara ilişkin izahnamenin II., VIII. ve X. Bölümleri değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861903
BIST
18:05119.202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 170,47
|Açılış
|: 118.501
|
|Önceki Kapanış
|: 119.031
|
119.202
En Düşük
118.221
18:056,8501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0066
|Açılış
|: 6,8940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8920
|
6,8527
En Düşük
6,8335
18:057,9859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0472
|Açılış
|: 7,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9893
En Düşük
7,9191
18:05418,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,42
|Açılış
|: 418,59
|
|Önceki Kapanış
|: 415,21
|
419,93
En Düşük
413,90
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.211,20
|42.103.573
|% 10,00
|
|BRYAT
|91,30
|39.867.449
|% 10,00
|
|CEOEM
|4,84
|63.122.020
|% 10,00
|
|BFREN
|887,80
|23.392.823
|% 10,00
|
|DARDL
|13,31
|7.720.213
|% 10,00
|
|SELGD
|3,24
|1.610.298
|% -10,00
|
|YONGA
|29,38
|296.083
|% -9,99
|
|KUTPO
|33,58
|16.307.900
|% -9,97
|
|UFUK
|7,44
|616.904
|% -9,93
|
|BERA
|8,17
|117.581.723
|% -8,92
|
|SISE
|6,46
|1.814.620.430
|% 2,54
|
|ASELS
|35,08
|1.797.752.832
|% -0,17
|
|EKGYO
|2,33
|1.520.070.274
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,31
|618.792.245
|% 1,65
|
|ALKIM
|13,78
|615.767.212
|% -2,41
|
|EKGYO
|2,33
|1.520.070.274
|% 0,00
|
|SISE
|6,46
|1.814.620.430
|% 2,54
|
|IHLAS
|0,91
|164.826.702
|% 3,41
|
|KARSN
|3,09
|471.220.355
|% 1,31
|
|TRKCM
|4,31
|618.792.245
|% 1,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7348
|8,7786
|% 0,52
|
|Frank
|7,4008
|7,4454
|% 0,52
|
|Riyal
|1,8196
|1,8287
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.902
|14,02
|
|Altın Gr.
|418
|419
|3,37
|
|Cumhuriyet
|2.726
|2.749
|25,70
|
|Tam
|2.808
|2.827
|32,60
|
|Yarım
|1.363
|1.380
|12,90
|
|Çeyrek
|684
|691
|6,40
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,79
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|5,01
|5,02
|0,04
|
|B. Petrol
|43,28
|43,28
|-0,05
|
Seans Raporu
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17:59XU100
Endeks 119, 061 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 03 üstünde . İşlem hacmi 16, 885.00 milyon TL de
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17:59IHYAY
Yüzde 9.57 oranında artışla 1.26 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 418, 406 adet işlem
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17:58OSMEN
Yüzde 9.93 oranında artışla 15.16 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 568 adet işlem
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17:57KRGYO
Yüzde 9.90 oranında artışla 4.55 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 691, 272 adet işlem
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17:56KLNMA
Yüzde 4.31 oranında artışla 54.50 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 223, 855 adet işlem