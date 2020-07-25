***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarDenizBank A.Ş.'nin Türkiye temsilciliğini üstlendiği Lüksemburg'da kurulu "Franklin Templeton Investment Funds" şemsiyesi altında bulunan fonlara ilişkin izahnamenin II., VIII. ve X. Bölümleri değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861903BIST