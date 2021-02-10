***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
10.02.2021 15:13
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
DenizBank A.Ş.'nin Türkiye temsilciliğini üstlendiği Lüksemburg'da kurulu "Fidelity Funds" şemsiyesi altında bulunan fonlara ilişkin izahnamenin II., VI., VII. ve VIII. Bölümleri değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908880
BIST
16:311.541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,48
|Açılış
|: 1.553
|
|Önceki Kapanış
|: 1.544
|
1.557
En Düşük
1.536
16:317,0408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0278
|Açılış
|: 7,0620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1000
|
7,0894
En Düşük
7,0306
16:318,5470
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0240
|Açılış
|: 8,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5978
En Düşük
8,5302
16:31418,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,68
|Açılış
|: 418,92
|
|Önceki Kapanış
|: 417,24
|
420,42
En Düşük
416,03
BIST En Aktif Hisseler16:29
|ERBOS
|66,55
|23.147.884
|% 10,00
|
|TKURU
|401,50
|1.855.733
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,53
|329.171
|% 10,00
|
|BEYAZ
|15,74
|3.975.643
|% 9,99
|
|KONTR
|78,30
|95.911.393
|% 9,97
|
|TGSAS
|35,84
|40.260.866
|% -9,99
|
|SERVE
|19,21
|912.494
|% -9,98
|
|TACTR
|34,12
|1.796.111
|% -9,97
|
|EKIZ
|13,90
|5.545.504
|% -9,97
|
|QNBFB
|63,20
|944.206
|% -9,97
|
|KOZAL
|136,50
|2.154.616.809
|% -0,73
|
|EKGYO
|2,61
|1.429.198.721
|% 0,38
|
|PETKM
|5,10
|969.487.939
|% -3,59
|
|GARAN
|10,09
|904.174.428
|% -1,08
|
|KRDMD
|7,05
|756.859.410
|% 0,43
|
|EKGYO
|2,61
|1.429.198.721
|% 0,38
|
|GSDHO
|2,73
|686.257.475
|% 2,63
|
|PETKM
|5,10
|969.487.939
|% -3,59
|
|DOHOL
|3,48
|491.381.297
|% -1,69
|
|YKBNK
|2,92
|392.024.353
|% -1,35
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0372
|7,0399
|% -0,41
|
|Euro
|8,5415
|8,5473
|% -0,28
|
|Sterlin
|9,7300
|9,7788
|% -0,06
|
|Frank
|7,8884
|7,9359
|% -0,01
|
|Riyal
|1,8753
|1,8848
|% -0,17
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.844
|8,26
|
|Altın Gr.
|418
|418
|0,83
|
|Cumhuriyet
|2.775
|2.817
|-18,00
|
|Tam
|2.768
|2.838
|-12,70
|
|Yarım
|1.338
|1.373
|-6,15
|
|Çeyrek
|671
|686
|-3,07
|
|Gümüş.Ons
|27,28
|27,32
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|-0,00
|
|B. Petrol
|61,47
|61,47
|0,25
|