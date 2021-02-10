***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
10.02.2021 15:13
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
DenizBank A.Ş.'nin Türkiye temsilciliğini üstlendiği Lüksemburg'da kurulu "Fidelity Funds" şemsiyesi altında bulunan fonlara ilişkin izahnamenin II., VI., VII. ve VIII. Bölümleri değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908879
BIST
17:341.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,58
|Açılış
|: 1.553
|
|Önceki Kapanış
|: 1.544
|
1.557
En Düşük
1.536
17:347,0444
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0242
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1000
|
7,0894
En Düşük
7,0306
17:348,5512
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0198
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5978
En Düşük
8,5302
17:34417,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,07
|Açılış
|: 417,17
|
|Önceki Kapanış
|: 417,24
|
420,42
En Düşük
416,03
BIST En Aktif Hisseler17:34
|ERBOS
|66,55
|23.305.408
|% 10,00
|
|TKURU
|401,50
|1.855.733
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,53
|329.171
|% 10,00
|
|DITAS
|51,85
|66.940.210
|% 9,99
|
|BEYAZ
|15,74
|3.975.643
|% 9,99
|
|TGSAS
|35,84
|40.538.447
|% -9,99
|
|SERVE
|19,21
|912.494
|% -9,98
|
|TACTR
|34,12
|1.796.111
|% -9,97
|
|EKIZ
|13,90
|5.545.504
|% -9,97
|
|QNBFB
|63,20
|944.206
|% -9,97
|
|KOZAL
|137,50
|2.397.046.664
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,63
|1.572.447.868
|% 1,15
|
|PETKM
|5,14
|1.204.197.080
|% -2,84
|
|GARAN
|10,18
|1.093.164.230
|% -0,20
|
|KRDMD
|7,07
|847.416.295
|% 0,71
|
|EKGYO
|2,63
|1.572.447.868
|% 1,15
|
|GSDHO
|2,73
|718.137.630
|% 2,63
|
|PETKM
|5,14
|1.204.197.080
|% -2,84
|
|ODAS
|4,25
|766.423.866
|% 2,66
|
|DOHOL
|3,51
|620.501.663
|% -0,85
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0400
|7,0444
|% -0,34
|
|Euro
|8,5427
|8,5512
|% -0,23
|
|Sterlin
|9,7263
|9,7751
|% -0,10
|
|Frank
|7,8768
|7,9242
|% -0,16
|
|Riyal
|1,8711
|1,8805
|% -0,40
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.845
|8,62
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-0,07
|
|Cumhuriyet
|2.790
|2.832
|-3,00
|
|Tam
|2.774
|2.845
|-4,84
|
|Yarım
|1.341
|1.376
|-2,35
|
|Çeyrek
|672
|688
|-1,17
|
|Gümüş.Ons
|27,31
|27,34
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|-0,01
|
|B. Petrol
|61,23
|61,23
|0,01
|