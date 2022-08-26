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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

26.08.2022 22:06
***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.10.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

DenizBank A.Ş.'nin Türkiye  temsilciliğini üstlendiği Lüksemburg'da kurulu "Franklin Templeton Investment Funds" şemsiyesi altında bulunan fonlara ilişkin izahnamenin III., VI, VI, VII.
 ve XIII. Bölümleri değiştirilmiştir. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058718


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