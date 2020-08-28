***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
28.08.2020 19:34
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.07.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 28 Ağustos 2020 ve 27 Temmuz 2020 tarihli açıklamalarımız
İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamız Yönetim Kurulu'nun en fazla 25.000.000.000 TL tutara kadar finansman bonosu ve/veya tahvil ihracının gerçekleştirilmesi ve ihraçlarla ilgili gerekli tüm işlemlerin gerçekleştirilmesine ilişkin kararı çerçevesinde, ihraç tavanı yenilenmesi amacıyla 23 Temmuz 2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulduğu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.08.2020 tarih ve 53/1065 sayılı toplantısında onaylandığı duyurulmuştu.
Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı ekte yer almaktadır. Dokümanlar ayrıca Bankamız internet sitesinde de ilan edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871679
BIST
18:051.101
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -8,38
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.109
|
1.114
En Düşük
1.095
18:057,3363
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0208
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,3783
En Düşük
7,2976
18:058,7310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0299
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,7486
En Düşük
8,6699
18:05464,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 8,90
|Açılış
|: 464,78
|
|Önceki Kapanış
|: 455,88
|
465,37
En Düşük
454,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GYHOL
|26,62
|79.543.997
|% 10,00
|
|DOKTA
|30,14
|7.864.768
|% 10,00
|
|METUR
|2,75
|4.633.433
|% 10,00
|
|RALYH
|6,49
|20.813.581
|% 10,00
|
|OZBAL
|6,06
|95.229.515
|% 9,98
|
|FMIZP
|86,55
|56.211.562
|% -7,43
|
|YKGYO
|3,78
|86.637.291
|% -7,13
|
|OYLUM
|3,20
|41.709.278
|% -6,71
|
|ORMA
|9,20
|242.403
|% -6,22
|
|DIRIT
|2,08
|305.279
|% -5,45
|
|KRDMD
|3,09
|1.435.722.724
|% 5,10
|
|GARAN
|6,92
|1.081.713.246
|% -1,00
|
|PETKM
|4,04
|1.067.895.765
|% -1,22
|
|ZOREN
|2,78
|889.323.828
|% 3,35
|
|TUPRS
|83,00
|777.870.862
|% -0,78
|
|KRDMD
|3,09
|1.435.722.724
|% 5,10
|
|ZOREN
|2,78
|889.323.828
|% 3,35
|
|PETKM
|4,04
|1.067.895.765
|% -1,22
|
|EKGYO
|1,83
|359.253.947
|% -2,14
|
|AKENR
|1,93
|318.480.550
|% -1,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3340
|7,3363
|% -0,28
|
|Euro
|8,7151
|8,7310
|% 0,34
|
|Sterlin
|9,7503
|9,7991
|% 0,82
|
|Frank
|8,0730
|8,1216
|% 0,27
|
|Riyal
|1,9497
|1,9595
|% -0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.968
|38,11
|
|Altın Gr.
|465
|465
|8,71
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.110
|37,00
|
|Tam
|3.056
|3.135
|41,67
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|20,16
|
|Çeyrek
|741
|758
|10,08
|
|Gümüş.Ons
|27,57
|27,60
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,12
|
|B. Petrol
|45,79
|45,79
|0,19
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 6 kaybederek (% -1.16 ) 1, 240
-
17:57CEMTS
Yüzde -5.10 oranında düşüşle 10.80 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 813, 625 adet işlem
-
17:56OYLUM
Yüzde -5.83 oranında düşüşle 3.23 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 861, 272 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 1, 098 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1 altında . İşlem hacmi 13, 178.00 milyon TL de
-
17:53DGGYO
Yüzde -4.48 oranında düşüşle 11.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 791, 820 adet işlem