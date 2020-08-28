***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.07.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 28 Ağustos 2020 ve 27 Temmuz 2020 tarihli açıklamalarımızİlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamız Yönetim Kurulu'nun en fazla 25.000.000.000 TL tutara kadar finansman bonosu ve/veya tahvil ihracının gerçekleştirilmesi ve ihraçlarla ilgili gerekli tüm işlemlerin gerçekleştirilmesine ilişkin kararı çerçevesinde, ihraç tavanı yenilenmesi amacıyla 23 Temmuz 2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulduğu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.08.2020 tarih ve 53/1065 sayılı toplantısında onaylandığı duyurulmuştu.Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı ekte yer almaktadır. Dokümanlar ayrıca Bankamız internet sitesinde de ilan edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871679BIST