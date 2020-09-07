***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
07.09.2020 20:05
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.08.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 28 Ağustos 2020 tarihli açıklamalarımız
İlgide kayıtlı açıklamamız ile yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) tarafından onaylanmış İhraççı Bilgi Dokümanı'nın 5'inci sayfasında Borsa İstanbul A.Ş.'nin 29.07.2020 tarih ve BİAŞ-4/3245 sayılı görüşü yerine sehven Borsa İstanbul A.Ş.'nin 05.08.2019 tarih ve BİAŞ-4/6346 sayılı görüşü yer almıştır. Söz konusu maddi hata düzeltilerek SPK'nın ekli yazısıyla düzeltme onaylanmış olup, bahsi geçen maddi hatanın düzeltilmiş hali ile güncellenen ihraççı bilgi dokümanı ekte kamuoyuna sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873797
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