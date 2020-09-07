***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.08.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 28 Ağustos 2020 tarihli açıklamalarımızİlgide kayıtlı açıklamamız ile yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) tarafından onaylanmış İhraççı Bilgi Dokümanı'nın 5'inci sayfasında Borsa İstanbul A.Ş.'nin 29.07.2020 tarih ve BİAŞ-4/3245 sayılı görüşü yerine sehven Borsa İstanbul A.Ş.'nin 05.08.2019 tarih ve BİAŞ-4/6346 sayılı görüşü yer almıştır. Söz konusu maddi hata düzeltilerek SPK'nın ekli yazısıyla düzeltme onaylanmış olup, bahsi geçen maddi hatanın düzeltilmiş hali ile güncellenen ihraççı bilgi dokümanı ekte kamuoyuna sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873797BIST