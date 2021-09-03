***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.07.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 03 Eylül 2021 ve 12 Temmuz 2021 tarihli açıklamalarımızİlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamız Yönetim Kurulu'nun 06 Temmuz 2021 tarihli kararı kapsamında en fazla 25.000.000.000 TL (yirmi beş milyar Türk Lirası) tutara kadar finansman bonosu ve/veya tahvil ihracının gerçekleştirilmesi ve ihraçlarla ilgili gerekli tüm işlemlerin ilgili yöneticiler tarafından yerine getirilmesi için yetkilendirilmesine ilişkin kararı çerçevesinde ihraç tavanı yenilenmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul (BIAŞ) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'na 09 Temmuz 2021 tarihinde yapılan başvurular uygun bulunmuş olup, borçlanma aracı ihracı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.09.2021 tarih ve 45/1334 sayılı toplantısında onaylandığı duyurulmuştu.Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı ekte yer almaktadır. Dokümanlar ayrıca Bankamız internet sitesinde de ilan edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961824BIST