***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)
30.06.2022 19:55
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.06.2022
Açıklama
İlgi: 30 Haziran 2022 ve 23 Haziran 2022 tarihli açıklamalarımız
Ekli açıklamalarımız ile Bankamız Yönetim Kurulu'nun 23 Haziran 2022 tarihli kararı kapsamında en fazla 25.000.000.000 TL (yirmi beş milyar Türk Lirası) tutara kadar finansman bonosu ve/veya tahvil ihracının gerçekleştirilmesi ve ihraçlarla ilgili gerekli tüm işlemlerin ilgili yöneticiler tarafından yerine getirilmesi için yetkilendirilmesine ilişkin kararı çerçevesinde ihraç tavanı yenilenmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul (BIAŞ) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'na 29 Haziran 2022 tarihinde başvuru yapıldığı duyurulmuştu.
Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'a onaya sunulan Özet ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040512
BIST
18:052.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,40
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.428
En Düşük
2.368
18:0516,7027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0645
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5228
18:0517,5408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1531
|Açılış
|: 17,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5408
En Düşük
17,2330
18:05970,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,76
|Açılış
|: 970,23
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
962,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSCH
|10,89
|120.661.397
|% 10,00
|
|YGGYO
|22,90
|10.683.768
|% 9,99
|
|RTALB
|7,46
|101.265.107
|% 9,87
|
|NUGYO
|5,02
|124.137.818
|% 9,85
|
|ISGYO
|14,23
|248.016.341
|% 9,46
|
|LIDFA
|11,34
|31.321.993
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|92.947.580
|% -9,98
|
|BASCM
|3,41
|600.157
|% -9,79
|
|BERA
|14,50
|638.094.337
|% -8,86
|
|ORCAY
|16,93
|157.687.081
|% -7,74
|
|THYAO
|46,80
|5.259.907.942
|% 1,34
|
|SISE
|21,50
|3.536.112.019
|% 3,97
|
|EREGL
|27,14
|1.760.868.207
|% 2,26
|
|ASELS
|22,86
|1.396.371.439
|% 0,79
|
|KRDMD
|11,28
|1.350.403.942
|% 1,08
|
|EKGYO
|2,64
|1.132.407.295
|% 4,35
|
|YKBNK
|4,33
|846.489.922
|% 0,93
|
|TSKB
|2,01
|354.556.381
|% -0,50
|
|ODAS
|2,89
|508.517.576
|% -0,34
|
|SISE
|21,50
|3.536.112.019
|% 3,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6947
|16,7027
|% 0,39
|
|Euro
|17,5138
|17,5408
|% 0,88
|
|Sterlin
|20,2764
|20,3780
|% 0,79
|
|Frank
|17,4382
|17,5433
|% 0,45
|
|Riyal
|4,4373
|4,4596
|% 0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-10,78
|
|Altın Gr.
|971
|971
|-1,76
|
|Cumhuriyet
|6.493
|6.591
|-8,00
|
|Tam
|6.468
|6.590
|-51,00
|
|Yarım
|3.166
|3.222
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.586
|1.611
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,34
|20,37
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|10,94
|10,95
|-0,17
|
|B. Petrol
|110
|110
|-2,79
|