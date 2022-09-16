***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (Özet)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16092022Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 16 Eylül 2022, 07 Temmuz 2022, 30 Haziran 2022 tarihli ve 23 Haziran 2022 tarihli açıklamalarımızİlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamız Yönetim Kurulu'nun 23 Haziran 2022 tarihli kararı kapsamında en fazla 25.000.000.000 TL (yirmi beş milyar Türk Lirası) tutara kadar finansman bonosu ve/veya tahvil ihracının gerçekleştirilmesi ve ihraçlarla ilgili gerekli tüm işlemlerin ilgili yöneticiler tarafından yerine getirilmesi için yetkilendirilmesine ilişkin kararı çerçevesinde ihraç tavanı yenilenmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul (BIAŞ) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'na 30 Haziran 2022 tarihinde başvuru yapıldığı ve ihraç tavanı başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onayının Kurul'un 15.09.2022 tarih ve 2022/48 sayılı bülteninde yayınlandığı duyurulmuştu.Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Özet ekte yer almaktadır. Dokümanlar ayrıca Bankamız internet sitesinde de ilan edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063693BIST